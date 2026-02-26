Небезпечно для здоров’я: яку картоплю не можна їсти

Картопля / © Associated Press

Картопля, яка пролежала вдома тривалий час, зазвичай втрачає пружність та стає зморщеною. Багато хто не знає, чи можна використовувати таку картоплю для приготування страв.

Southern Living пише, чи можна їсти таку картоплю.

Експерти вважають, що краще все-таки викинути зморщені картоплини. Під час тривалого зберіганн, у теплому місці, картопля починає втрачати вологу. А це призводить до того, що шкірка стає в’ялою та зморшкуватою, картопля починає проростати.

Хоча це природний процес, він є показником того, що картопля не в найкращому стані для вживання.

«Зморщена картопля — це ознака гниття. Це призводить до того, що картопля стає м’якою, втрачає свій смак і навіть набуває кислого присмаку», — пояснив Брайан Бістронг, кулінарний директор The Park.

Картопля не тільки не буде смачною, але й може негативно вплинути на ваш організм. Коли картопля починає псуватися, в ній збільшується вміст сполуки під назвою соланін. Шкірка картоплі може почати зеленіти, а це означає, що вміст соланіну збільшився. Якщо вживати багато соланіну, він може викликати нудоту, блювоту, діарею та головний біль.

