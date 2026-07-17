Небезпека, якої не видно: чому яйця можуть псуватися без жодних ознак

Яйця / © pexels.com

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Навіть якщо яйце виглядає чистим, цілим і не має стороннього запаху, це ще не означає, що воно безпечне для вживання. Лабораторні дослідження свідчать, що мікробіологічне забруднення може виникати всередині яйця без будь-яких зовнішніх ознак.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Шкаралупа не є повністю герметичною. Вона має мікроскопічні пори, через які за несприятливих умов можуть проникати бактерії. Одним із факторів ризику є різкі перепади температури під час транспортування або зберігання. Через них на поверхні шкаралупи утворюється конденсат, який може сприяти потраплянню мікроорганізмів усередину яйця.

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На це звернули увагу експерти незалежної лабораторії JS Hamilton Hungaria Kft. Вони навели приклад із лабораторної практики: яйце, яке зовні було чистим і без пошкоджень, під час мікробіологічного аналізу виявилося забрудненим. Подальше дослідження показало, що під час перевезення його залишили на ніч у вантажівці. Після нагрівання та подальшого охолодження на шкаралупі утворився конденсат, що, ймовірно, сприяв проникненню бактерій через пори.

На безпечність яєць впливає не лише процес виробництва. Важливу роль відіграють також умови транспортування, дотримання холодового ланцюга, рівень вологості, спосіб зберігання та поводження з продукцією.

Додаткову увагу фахівці звертають на ризик зараження сальмонелою. Згідно зі спільним звітом Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA) та Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), сальмонельоз залишається одним із найпоширеніших харчових захворювань у країнах Європейського Союзу. Серед підтверджених спалахів саме яйця та яєчні продукти найчастіше ставали джерелом інфікування.

При цьому сальмонела може перебувати не лише на поверхні шкаралупи. За певних умов бактерії здатні потрапляти всередину яйця, тому лише зовнішній огляд продукту не гарантує його безпечності.

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Фахівці також зазначають, що під час зберігання всередині яйця відбуваються природні зміни. Зменшується вміст води, збільшується повітряна камера, білок стає рідшим, а жовток — менш стійким. Якщо всередині вже присутні мікроорганізми, такі зміни можуть створити для них сприятливіші умови для розмноження.

Окремим попереджувальним сигналом є поява цвілі на шкаралупі. Вона свідчить про порушення умов зберігання. Хоча утворення мікотоксинів у яйцях трапляється рідко, експерти не рекомендують вживати такі продукти через зайвий мікробіологічний ризик.

Покупцям радять зберігати яйця за стабільної температури, уникати різких перепадів тепла та холоду, не використовувати пошкоджені або запліснявілі яйця, а під час приготування страв із сирими чи недостатньо термічно обробленими яйцями дотримуватися правил кухонної гігієни та запобігати перехресному забрудненню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де потрібно зберігати яйця, щоб вони довше залишалися свіжими.

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