Небезпека павербанків під час відключень світла: яких помилок варто уникати

Під час відключень електроенергії портативні акумулятори стали для українців одним із ключових джерел живлення. Павербанки використовують удома, в транспорті та на роботі. Водночас експерти застерігають: неправильне поводження з цими пристроями може призвести не лише до їх псування, а й до пожеж.

ТСН.ua зібрав ключові поради експертів щодо безпечного використання павербанків під час блекаутів.

Чому павербанки можуть загорятися

Експерти пояснюють, що портативні акумулятори найчастіше займаються через внутрішні дефекти, механічні пошкодження або перегрів. Небезпечними вважаються також здуті батареї — вони можуть вибухнути та виділяти легкозаймисті гази.

Павербанк може спалахнути навіть у неробочому стані. Старі або несправні акумулятори здатні накопичувати тепло всередині корпусу, що зрештою призводить до пожежі.

Окрему загрозу становить зберігання зовнішніх акумуляторів у сумках чи кишенях разом із металевими предметами. Ключі, монети або відкриті USB-порти можуть спричинити коротке замикання.

Фахівці радять дотримуватися базових рекомендацій:

Не використовуйте пошкоджені павербанки. Якщо пристрій падав або має тріщини чи здуття — від нього варто відмовитися.

Уникайте перегріву. Заряджайте павербанк у прохолодному, добре провітрюваному місці.

Не тримайте павербанк у сумці під час заряджання телефона. Обмежений доступ повітря сприяє перегріву.

Після зарядки від’єднуйте пристрій від мережі. Це зменшує ризик перезаряду та зношення батареї.

Не допускайте повного розрядження. Оптимально заряджати акумулятор при рівні 20–30%.

Будьте обережні зі швидкою зарядкою. Вона виділяє більше тепла, що небезпечно для слабких або старих батарей.

П’ять типових помилок, яких варто уникати

Експерти виокремлюють п’ять помилок, які найчастіше шкодять зовнішнім акумуляторам і можуть скоротити строк їхньої служби.

Перша помилка — перезаряджання. Користувачі нерідко залишають павербанк у розетці на ніч або навіть на кілька днів. Хоча сучасні моделі мають захист, тривале перевищення циклу заряджання поступово знижує ємність батареї. Фахівці радять відключати пристрій одразу після досягнення 100% і стежити за індикаторами.

Не менш поширена помилка — використання невідповідного кабелю. Дешеві або застарілі дроти можуть уповільнювати заряджання, викликати перегрів і шкодити як павербанку, так і смартфону.

Третя поширена помилка — зберігання акумулятора в умовах високих температур. Залишений у розпеченому авто, під прямим сонцем чи поруч із джерелами тепла пристрій швидше деградує. Перегрів може навіть викликати здуття батареї. Найкраще тримати павербанк у прохолодному та сухому місці.

Четверта — повне регулярне розряджання. Міф про необхідність «посадити» акумулятор до нуля залишився у минулому. Літій-іонним батареям це лише шкодить. Експерти радять підзаряджати пристрій, коли рівень падає до 20–30%, і не доводити його до повного розряду.

П’ята помилка — використання павербанка під час його заряджання, тобто наскрізна зарядка. Якщо виробник не вказав, що модель підтримує таку функцію, одночасне навантаження може викликати перегрів і зниження ефективності. Безпечніше спершу повністю зарядити акумулятор, а вже потім використовувати його для живлення гаджетів.

Як обрати безпечний і надійний павербанк

Фахівці радять звертати увагу на такі характеристики:

підтримка швидкої зарядки (PD, Type-C);

LED-індикатори рівня заряду;

декілька вихідних портів;

наявність систем захисту від перегріву, короткого замикання та перезаряду.

Правильне поводження з портативним акумулятором та дотримання базових правил безпеки допоможуть уникнути пожеж, продовжити ресурс пристрою та захистити власну техніку.

