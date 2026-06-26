Небезпека під час купання: як розпізнати вужа і чи може гадюка вкусити у воді

Змії майже ніколи не нападають на людей у воді

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У розпал літнього сезону відпочинку на українських річках та озерах багато людей панічно бояться зустріти змію, побоюючись укусу прямо під час купання. Однак такі страхи є абсолютно безпідставними. Опинившись у воді, ці створіння зосереджені винятково на власному полюванні та пошуку їжі, а не на атаках на людей.

Про особливості поведінки плазунів у водоймах розповів герпетолог Олексій Марущак в інтерв’ю «Телеграфу».

Укуси у воді: міф чи реальність

Суто з технічного погляду плазун дійсно здатний здійснити укус під водою. Саме так водяні вужі хапають свою природну здобич — дрібну рибу, таку як бичок чи сонячний окунь. Але агресія щодо людей у такому середовищі для них є абсолютно нетиповою і вкрай малоймовірною.

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«Технічно це можливо, тому що вони у воді полюють… Але щоб когось в воді вкусила змія — я про таке не чув», — каже герпетолог.

Як розпізнати безпечного вужа

Експерт пояснив, що якщо ви помітили змію, що пливе озером чи річкою, то майже зі стовідсотковою ймовірністю це звичайний безпечний вуж. Щоб остаточно переконатися і не сплутати його з отруйною гадюкою, варто звернути увагу на кілька ключових зовнішніх ознак. Незалежно від виду, головне правило для відпочивальників — не чіпати плазуна та дати йому спокійно відповзти чи відпливти.

Безпечного вужа відрізняють такі характерні риси:

Голова та очі: вуж має світлі плями за очима та круглі зіниці, тоді як голова гадюки однотонна, а зіниці — вертикальні, як у котів.

Тіло та луска: тулуб вужа стрункий із довгим хвостом та гладкою лускою, а от гадюка значно товстіша, з коротким тупим хвостом і шорсткою шкірою.

Забарвлення: водяні вужі часто мають оливковий колір із шаховим візерунком на боках, тоді як сіру спину гадюки прикрашає чіткий темний зигзаг.

Нагадаємо, водночас поява змій на присадибній ділянці з настанням літнього тепла — поширена проблема для багатьох господарів. Плазунів приваблюють місця, де можна знайти воду, прохолоду або їжу. Щоб відлякувати плазунів від вашої ділянки, досвідчені городники радять садити правильні рослини біля паркану.

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