Недорогий овоч, який робить котлети соковитими навіть наступного дня: про що йдеться

Що додати до котлет для соковитості / © unsplash.com

Реклама

Йдеться про звичайну сиру картоплю. Натріть коренеплід і додайте до фаршу — він творить справжні чудеса.

Крохмаль і волога з картоплі утримують соки всередині котлет, тому навіть після розігрівання вони залишаються м’якими й апетитними. Цей простий трюк відомий багатьом кухарям, хоча про нього рідко говорять. Картопля — дешевий, доступний продукт, і завжди під рукою.

На відміну від хліба, який часто додають до фаршу, картопля не робить котлет важкими. Вона зберігає їхню структуру і ніжність.

Реклама

Кухарі радять використовувати молоді картопляні бульби — вони містять більше вологи і менше крохмалю. Але й звичайна картопля чудово впорюється з завданням. Головне — натерти її на дрібній тертці та одразу змішати з фаршем.

Деякі господині бояться, що картопля змінить смак. Але в готовій страві вона майже непомітна. Зате результат видно одразу: котлети стають повітряними, зберігають форму та соковитість.

Цей лайфгак особливо добре працює з фаршем з яловичини чи свинини — м’ясо цих видів потребує додаткової вологи.

Достатньо однієї середньої бульби на пів кілограма фаршу — і котлети вже стають соковитими й поживнішими. М’яка текстура подобається дітям, а найголовніше — вони залишаються смачними навіть наступного дня. Їх можна сміливо розігрівати, не боячись, що вони висохнуть.