- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Нефрит на нігтях: новий тренд манікюру на зиму-2026 (фото)
Оригінальний колір цього манікюру буде одним з найбільш трендових.
Нефрит здавна цінували за його зв’язок з удачею та позитивною енергією. Вважається, що він притягує достаток і водночас захищає від негативу. Нефритові нігті - jade nails — стали один з найпомітніших манікюрних трендів цього сезону.
Добірку найкрасивіших ідей jade nails підготувало видання Cosmopolitan.
Цей манікюр повторює характерну текстуру нефриту: мармурові зелені переливи з молочним підтоном, які мають водночас стильний і природний вигляд. Можна обрати напівпрозорий мінімалістичний варіант або ж глибокі смарагдові тони із золотими акцентами. Ідей достатньо, щоб манікюр виглядав і заспокійливо, і ефектно.
Стильна добірка
Нагадаємо, ми писали про топ-10 корейських трендів у манікюрі, від яких неможливо відвести погляду.