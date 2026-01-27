Нефрит на нігтях: новий тренд манікюру на зиму-2026 (фото)

jade nails / © Instagram

Реклама

Нефрит здавна цінували за його зв’язок з удачею та позитивною енергією. Вважається, що він притягує достаток і водночас захищає від негативу. Нефритові нігті - jade nails — стали один з найпомітніших манікюрних трендів цього сезону.

Добірку найкрасивіших ідей jade nails підготувало видання Cosmopolitan.

Цей манікюр повторює характерну текстуру нефриту: мармурові зелені переливи з молочним підтоном, які мають водночас стильний і природний вигляд. Можна обрати напівпрозорий мінімалістичний варіант або ж глибокі смарагдові тони із золотими акцентами. Ідей достатньо, щоб манікюр виглядав і заспокійливо, і ефектно.

Реклама

Стильна добірка

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про топ-10 корейських трендів у манікюрі, від яких неможливо відвести погляду.