ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Нефрит на нігтях: новий тренд манікюру на зиму-2026 (фото)

Оригінальний колір цього манікюру буде одним з найбільш трендових.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
jade nails

jade nails / © Instagram

Нефрит здавна цінували за його зв’язок з удачею та позитивною енергією. Вважається, що він притягує достаток і водночас захищає від негативу. Нефритові нігті - jade nails — стали один з найпомітніших манікюрних трендів цього сезону.

Добірку найкрасивіших ідей jade nails підготувало видання Cosmopolitan.

Цей манікюр повторює характерну текстуру нефриту: мармурові зелені переливи з молочним підтоном, які мають водночас стильний і природний вигляд. Можна обрати напівпрозорий мінімалістичний варіант або ж глибокі смарагдові тони із золотими акцентами. Ідей достатньо, щоб манікюр виглядав і заспокійливо, і ефектно.

Стильна добірка

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про топ-10 корейських трендів у манікюрі, від яких неможливо відвести погляду.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie