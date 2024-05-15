Негайно видаліть: українцям розповіли, які смс-повідомлення небезпечно зберігати в телефоні

З часом в телефоні накопичується велика кількість смс-повідомлень, однак не всіх їх потрібно зберігати. Від деяких краще одразу позбуватися. Адже вони можуть наражати вас на небезпеку.

Хоча в Україні вже мало хто користується смс-повідомленнями для особистого спілкування, вони все ще є досить потужним способом розсилання реклами, отримання важливої інформації від різноманітних сервісів, паролів та логінів тощо. Інтернет-шахраї також використовують смс для розсилання своїх повідомлень.

З приходом сенсорних смартфонів з великим обсягом пам'яті практично ніхто не турбується періодичним вичищенням вхідних sms. Згодом їх може накопичитися дуже велика кількість. Все б нічого, але серед них є й такі, які можуть завдати істотної шкоди, опинившись не в тих руках. Такі повідомлення українцям радять одразу видаляти.

Визначаючи повідомлення, що не можна зберігати в телефоні, варто виходити з ситуації, коли смартфоном заволоділа стороння особа. Тут вже не важливо, чи пристроєм заволодів хакер через зараження його вірусом, чи крадій зміг викрасти телефон.

Які смс не можна зберігати в телефоні

Які смс не можна зберігати в телефоні / Фото: Фото з відкритих джерел

Повідомлення, де вказано ваші логін та пароль

Такі повідомлення залишати у телефоні вкрай небезпечно. Фактично вони дають зловмиснику ніби "ключ від вхідних дверей". Хоча для вас це може бути і досить зручно, за потреби підглянути дані для входу в смс, але краще не полінуватися і зберегти їх в більш безпечному місці (наприклад, менеджер паролів чи звичайний аркуш паперу).

Повідомлення, в яких є ваші особисті дані

В смс може бути набагато більше відомостей, аніж ви можете собі подумати. Наприклад, повідомлення від кур'єрської служби про доставлення товару з вашою домашньою адресою, або привітання з днем народження від магазину, де ви купуєте товари. Завдяки таким повідомленням зловмисники зможуть зібрати багато інформації про вас, щоб надалі користуватися нею в своїх цілях. Сюди ж можна віднести смс про реєстрацію в деяких сервісах, повідомлення з адресою електронної пошти тощо.

Повідомлення від банків

Будь-які повідомлення від банку також слід одразу видаляти. Хоча одноразові коди й не можуть завдати шкоди, оскільки мають обмежений термін дії, проте зберігати їх недоцільно. Також не варто залишати в телефоні смс про стан рахунків, перекази коштів, зарахування чи іншу платіжну інформацію.

Спам та підозрілі повідомлення

Будь-які сумнівні повідомлення краще одразу видаляти. Навіть якщо ви розумієте, що не потрібно переходити за посиланням, яке вкладене в текст, поки воно зберігається в телефоні, ви перебуваєте в небезпеці. Наприклад, ви можете перейти за посиланням випадково. А ще це може зробити дитина, яка взяла погратися в ігри.

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