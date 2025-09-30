ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Нехитрий трюк для озимого часнику: головки "з кулак" без хімії — лише 2-3 ложки цього на грядку в жовтні

Щоб озимий часник виріс великим, здоровим і міцним, важливо правильно підготувати грядки ще до висаджування. Навіть найретельніший догляд навесні не допоможе, якщо ґрунт не підходить рослині.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що зробити з озимим часником під час висаджування

Що зробити з озимим часником під час висаджування / © unsplash.com

Оптимальний час для підготовки — кінець вересня або жовтень. Городники давно помітили: чим родючіший ґрунт восени, тим більші й сильніші будуть головки влітку. Часник віддає перевагу нейтральній або слабколужній землі. У кислому ґрунті він погано приживається і частіше піддається хворобам.

Щоб знизити кислотність, використовують звичайну харчову соду. Вона пом’якшує землю, покращує її структуру і допомагає зубчикам швидше прижитися. Достатньо всього 2–3 столових ложки на квадратний метр: розсипте по поверхні та легенько перекопайте.

Сода також знижує ризик грибкових захворювань та гнилі, тому особливо корисна на важких або виснажених ділянках. Багато досвідчених городників відзначають: після внесення соди часник легше переносить зиму і раніше починає рости навесні.

Для ще більшої користі до ґрунту додають деревну золу. Вона багата на калій, фосфор і мікроелементи, необхідні для розвитку коренів. Достатньо приблизно склянки на квадратний метр — і земля стане пухкою та поживною.

Ще один перевірений спосіб підживлення — кісткове борошно або суперфосфат. Лише 1–2 столові ложки на квадратний метр забезпечать рослини фосфором та калієм до самої весни, підтримуючи здоровий ріст коренів і майбутніх головок.

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie