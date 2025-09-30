Що зробити з озимим часником під час висаджування / © unsplash.com

Оптимальний час для підготовки — кінець вересня або жовтень. Городники давно помітили: чим родючіший ґрунт восени, тим більші й сильніші будуть головки влітку. Часник віддає перевагу нейтральній або слабколужній землі. У кислому ґрунті він погано приживається і частіше піддається хворобам.

Щоб знизити кислотність, використовують звичайну харчову соду. Вона пом’якшує землю, покращує її структуру і допомагає зубчикам швидше прижитися. Достатньо всього 2–3 столових ложки на квадратний метр: розсипте по поверхні та легенько перекопайте.

Сода також знижує ризик грибкових захворювань та гнилі, тому особливо корисна на важких або виснажених ділянках. Багато досвідчених городників відзначають: після внесення соди часник легше переносить зиму і раніше починає рости навесні.

Для ще більшої користі до ґрунту додають деревну золу. Вона багата на калій, фосфор і мікроелементи, необхідні для розвитку коренів. Достатньо приблизно склянки на квадратний метр — і земля стане пухкою та поживною.

Ще один перевірений спосіб підживлення — кісткове борошно або суперфосфат. Лише 1–2 столові ложки на квадратний метр забезпечать рослини фосфором та калієм до самої весни, підтримуючи здоровий ріст коренів і майбутніх головок.