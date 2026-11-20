Скільки років стажу потрібно для пенсії 2026 року / © pexels.com

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За інформацією «Мінфін», 2026 року українці, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, можуть претендувати на щомісячну державну соціальну допомогу. Її розмір залежить від категорії отримувача, а для оформлення виплат потрібно відповідати встановленим вимогам щодо віку, доходів та інших обставин.

Скільки років стажу потрібно для пенсії 2026 року

В Україні право на пенсію за віком визначається двома основними показниками: віком людини та тривалістю її страхового стажу. 2026 року вимоги до кількості відпрацьованих років знову зросли.

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Зокрема, для виходу на пенсію у 60 років необхідно накопичити щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо такого показника немає, можливість отримати пенсію зберігається пізніше:

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у 63 роки — за наявності від 23 до 32 років страхового стажу;

у 65 років — якщо людина має від 15 до 22 років страхового стажу.

Ті, хто до 65-річного віку не накопичив навіть 15 років стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. Однак у такому випадку можна звернутися по державну соціальну допомогу, якщо людина відповідає іншим умовам її призначення.

Хто має право на соціальну допомогу замість пенсії

Державна підтримка передбачена для кількох категорій громадян, які через різні обставини не отримують пенсію або мають право на відповідний вид соціальних виплат.

Претендувати на допомогу можуть:

українці віком від 65 років, які не набули права на пенсію;

люди з інвалідністю I, II та III груп;

діти, які втратили годувальника, якщо померлий не мав необхідного страхового стажу для призначення відповідної пенсії;

жінки, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

священнослужителі та церковнослужителі, які відповідають законодавчим вимогам.

Водночас належність до однієї з цих категорій ще не гарантує отримання грошей. Під час розгляду заяви Пенсійний фонд України перевіряє матеріальне становище людини, її доходи та наявність інших державних виплат.

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Який дохід дозволяє отримувати соціальні виплати

Однією з основних умов призначення допомоги є рівень доходів заявника та його сім’ї.

Під час перевірки враховують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за визначений законодавством шестимісячний період. У розрахунку на одну людину він не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

2026 року цей показник становить 2 595 грн.

Отже, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує зазначену суму, це може стати підставою для відмови у призначенні допомоги.

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Водночас передбачені винятки. Зокрема, для людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника рівень доходів не є перешкодою для отримання відповідної державної підтримки.

Скільки грошей виплачують українцям без пенсійного стажу

Сума соціальної допомоги розраховується залежно від категорії отримувача. Основою для обчислення є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він дорівнює 2 595 грн.

Залежно від обставин заявника передбачені такі розміри виплат:

30% прожиткового мінімуму — для людей віком від 65 років, які не мають права на пенсію (778,50 грн);

60% — для людей з інвалідністю III групи (1 557 грн);

80% — для людей з інвалідністю II групи (2 076 грн);

100% — для людей з інвалідністю I групи, жінок зі званням «Мати-героїня» та на одну дитину померлого годувальника (2 595 грн);

120% — на двох дітей померлого годувальника (3 114 грн);

150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника (3 892,50 грн);

50% — для священнослужителів (1 297,50 грн).

Варто враховувати, що зазначені суми є базовими розмірами допомоги. Для окремих категорій законодавство передбачає додатковий механізм державної адресної підтримки.

Зокрема, якщо сукупний розмір призначеної соціальної допомоги та інших виплат, які враховуються під час розрахунку, не досягає встановленого прожиткового мінімуму, держава може компенсувати різницю. Остаточна сума залежить від категорії отримувача та умов, передбачених законодавством.

Як оформити соціальну допомогу через Пенсійний фонд

Від 1 липня 2025 року призначенням і виплатою державної соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, займається Пенсійний фонд України.

Щоб отримати виплати, потрібно подати відповідну заяву та документи, які підтверджують особу, страховий стаж і матеріальне становище.

Основний перелік документів включає:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудову діяльність;

декларацію про доходи та майновий стан — якщо її подання передбачене для конкретного випадку.

Залежно від категорії заявника можуть знадобитися додаткові підтвердження. Наприклад, жінкам зі званням «Мати-героїня» потрібно надати відповідне посвідчення. Для оформлення допомоги на дитину померлого годувальника можуть знадобитися свідоцтво про народження, документ про смерть одного з батьків або рішення суду.

Подати документи можна кількома способами:

Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Через уповноважений орган місцевої ради. Поштою. Онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду. Через портал «Дія», якщо відповідна послуга доступна.

Для подання електронної заяви знадобиться кваліфікований електронний підпис або інший передбачений системою спосіб електронної ідентифікації.

Після надходження всіх необхідних документів та відомостей заяву мають розглянути протягом 10 днів. Про ухвалене рішення заявника повідомляють упродовж п’яти робочих днів.

Чи можна докупити страховий стаж для виходу на пенсію

Українці, яким не вистачає кількох років або місяців страхового стажу, можуть скористатися можливістю добровільної сплати пенсійних внесків.

Законодавство передбачає два варіанти:

Перший — сплата внесків за поточні періоди. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Після надходження платежів відповідні місяці зараховують до страхового стажу. Другий — одноразова сплата за минулі періоди. Такий варіант дозволяє компенсувати окремі місяці, протягом яких людина не працювала офіційно та не була застрахованою в системі пенсійного страхування. Однак докупити можна лише ті періоди, які відповідають законодавчим умовам.

Перед укладанням договору варто перевірити, скільки страхового стажу вже накопичено. Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Таким чином, українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію у 2026 році, мають кілька можливостей: дочекатися наступного пенсійного віку, добровільно сплатити внески за відсутні періоди або після досягнення 65 років звернутися за соціальною допомогою за наявності відповідних підстав.

FAQ

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу для пенсії?

Якщо страхового стажу недостатньо для виходу на пенсію у 60 років, можна звернутися за призначенням пенсії пізніше — у 63 або 65 років, коли вимоги до стажу нижчі. Інший варіант — добровільно сплатити пенсійні внески за відсутні періоди. Якщо до 65 років людина не накопичила необхідних 15 років стажу, вона може претендувати на державну соціальну допомогу за умови відповідності критеріям її призначення.

Скільки платять українцям після 65 років, якщо немає необхідного стажу?

2026 року базовий розмір державної соціальної допомоги для людей віком від 65 років, які не мають права на пенсію, становить 30% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 778,50 грн на місяць. За певних умов може призначатися додаткова адресна підтримка. Право на виплати залежить, зокрема, від доходів людини та інших обставин.

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