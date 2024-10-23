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Немає яєць — вихід є: кулінари назвали найкращі продукти, якими можна змастити булочки

Немає яєць — вихід є: кулінари назвали найкращі продукти, якими можна змастити булочки

Чим змастити випічку крім яєць / Фото: Фото з відкритих джерел

Будь-яку випічку прикрашає рум'яна і блискуча скоринка. Щоб вона з'явилася під час випікання, тісто змащують яйцем. Однак, це не єдиний продукт, який допоможе утворити смачну скоринку.

Додати випічці рум'яності допоможуть такі продукти:

  1. Будь-яка рослинна олія (кукурудзяна, оливкова, соняшникова) — утворює матову рум'яну скоринку. Краще обирати олію без смаку та запаху, щоб випічка не увібрала зайві аромати. Також кулінари радять не поєднувати оливкову олію з солодкими булочками, інайше вони будуть гірчити. 
  2. Вершкове масло — теж надає випічці золотавого відтінку, однак скоринка не буде блискучою. Маслом випічку потрібно змащувати за 10 хвилин до готовності, щоб скоринка не підгоріла. А якщо ви хочете змастити булочки перед випіканням, тоді змішайте 2 ст. ложки топленого масла з 1 ст. ложкою борошна і 1 ст. ложкою води. 
  3. Вершки і молоко — подарують випічці легкий світло-коричневий відтінок та ледь помітний блиск. Наносять ці продукти в два етапи: спочатку перед відправленням у духовку і за 5 хвилин до готовності. Важливо, щоб молоко чи вершки були кімнатної температури, інакше перепад температур негативно вплине на випічку.
  4. Міцний солодкий чай — булочки вийдуть надзвичайно рум'яними і матовими. На 100 мл води візьміть 1 ч. ложку заварки чи 1 чайний пакетик, 2 ч. ложки борошна і 2 ч. ложки цукру. Суміш повинна охолонути до кімнатної температури.
  5. Сметана — булочки отримають легкий блиск і золотисту скоринку. Найкраще брати продукт жирністю 15-20%, оскільки його консистенція менш щільна. Також можна приготувати суміш з 1 ст. ложки сметани, 1 ст. ложки топленого масла і 1 ч. ложки борошна. Перед нанесенням суміш ретельно перемішують, щоб не було грудочок. 
  6. Майонез — підійде для несолодкої випічки. Потрібно акуратно змастити верхівку булочок чи пирога, а потім відправити у духовку.
  7. Аквафаб — це рідина з консервованого чи вареного нуту, яка вважається вегетаріанською альтернативою яйцям. 

За бажанням ви можете змішати будь-який з цих продуктів з невеликою кількістю куркуми, щоб випічка набула приємного золотистого відтінку.

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