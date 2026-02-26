ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Неможливо відрізнити від класики: рецепт пісного торту «Прага»

Торт стане чудовим варіантом до чаю під час посту або для тих.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Торт.

Торт / © Credits

Торт «Прага» — це класика шоколадної випічки, яка має ніжну текстуру і насичений смак какао. У традиційному варіанті до складу рецепту входять яйця, вершкове масло та згущене молоко. Але навіть під час посту можна приготувати улюблений торт у пісному варіанті — не менш смачному й апетитному.

ТСН.ua підготував рецепт пісного торту «Прага» від кулінарки

Інгредієнти для коржів

  • 300 г борошна

  • 150 г цукру

  • 300 мл води (100 мл. кип’ятку)

  • 90 мл рослинної олії

  • 40 г какао

  • 2 ч.л. розпушувача

  • 0,5 ч.л. кориці

Інгредієнти для крему

  • 400 мл апельсинового соку

  • 50 г цукру —

  • 100 гр чорного шоколаду

  • 2 ст.л. крохмалю

  • Інгредієнти для заливки

  • 100 г гіркого шоколаду

  • шоколад гіркий пісний — 100 грам

  • 50 мл води

Приготування

  1. Готуємо шоколадний бісквіт. У мисці змішайте сухі інгредієнти: просяне борошно, сіль, цукор, какао, розпушувач.

  2. Додайте воду та олію. Добре перемішайте і додайте 100 мл кип’ятку. Тісто має бути не рідке — середньої консистенції.

  3. Готове тісто вилийте у круглу форму застелену пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 40 хв.

  4. Готуємо крем. У сотейнику змішайте крохмаль, цукор і апельсиновий сік. Поставне та вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2-3 хвилини — до загустіння.

  5. Після цього зніміть з плити і до ще гарячого крему додайте шоколад. Перемішуйте до розчинення шоколаду. Перелийте крем вилити до миски та накрийте харчовою плівкою. Крем має вихолонути до кімнатної температури.

  6. Коли бісквіт вихолоне, розріжте його — має вийти два коржі. На перший викладіть більшу частину шоколадного крему. Потім поставте другий корж. Його і боки торту також покрийте кремом.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie