Неможливо відрізнити від класики: рецепт пісного торту «Прага»

Торт «Прага» — це класика шоколадної випічки, яка має ніжну текстуру і насичений смак какао. У традиційному варіанті до складу рецепту входять яйця, вершкове масло та згущене молоко. Але навіть під час посту можна приготувати улюблений торт у пісному варіанті — не менш смачному й апетитному.

ТСН.ua підготував рецепт пісного торту «Прага» від кулінарки

Інгредієнти для коржів

Інгредієнти для крему

Готуємо шоколадний бісквіт. У мисці змішайте сухі інгредієнти: просяне борошно, сіль, цукор, какао, розпушувач.

Додайте воду та олію. Добре перемішайте і додайте 100 мл кип’ятку. Тісто має бути не рідке — середньої консистенції.

Готове тісто вилийте у круглу форму застелену пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 40 хв.

Готуємо крем. У сотейнику змішайте крохмаль, цукор і апельсиновий сік. Поставне та вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2-3 хвилини — до загустіння.

Після цього зніміть з плити і до ще гарячого крему додайте шоколад. Перемішуйте до розчинення шоколаду. Перелийте крем вилити до миски та накрийте харчовою плівкою. Крем має вихолонути до кімнатної температури.