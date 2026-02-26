- Дата публікації
Неможливо відрізнити від класики: рецепт пісного торту «Прага»
Торт стане чудовим варіантом до чаю під час посту або для тих.
Торт «Прага» — це класика шоколадної випічки, яка має ніжну текстуру і насичений смак какао. У традиційному варіанті до складу рецепту входять яйця, вершкове масло та згущене молоко. Але навіть під час посту можна приготувати улюблений торт у пісному варіанті — не менш смачному й апетитному.
ТСН.ua підготував рецепт пісного торту «Прага» від кулінарки
Інгредієнти для коржів
300 г борошна
150 г цукру
300 мл води (100 мл. кип’ятку)
90 мл рослинної олії
40 г какао
2 ч.л. розпушувача
0,5 ч.л. кориці
Інгредієнти для крему
400 мл апельсинового соку
50 г цукру —
100 гр чорного шоколаду
2 ст.л. крохмалю
Інгредієнти для заливки
100 г гіркого шоколаду
шоколад гіркий пісний — 100 грам
50 мл води
Приготування
Готуємо шоколадний бісквіт. У мисці змішайте сухі інгредієнти: просяне борошно, сіль, цукор, какао, розпушувач.
Додайте воду та олію. Добре перемішайте і додайте 100 мл кип’ятку. Тісто має бути не рідке — середньої консистенції.
Готове тісто вилийте у круглу форму застелену пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 40 хв.
Готуємо крем. У сотейнику змішайте крохмаль, цукор і апельсиновий сік. Поставне та вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2-3 хвилини — до загустіння.
Після цього зніміть з плити і до ще гарячого крему додайте шоколад. Перемішуйте до розчинення шоколаду. Перелийте крем вилити до миски та накрийте харчовою плівкою. Крем має вихолонути до кімнатної температури.
Коли бісквіт вихолоне, розріжте його — має вийти два коржі. На перший викладіть більшу частину шоколадного крему. Потім поставте другий корж. Його і боки торту також покрийте кремом.