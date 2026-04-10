Неочевидна токсична загроза в саду: чим небезпечний компост

Компост

Садівників попереджають про ризики, які може приховувати звичайний компост — особливо для домашніх тварин. Фахівці наголошують: попри користь для ґрунту, компостна купа здатна становити серйозну загрозу для собак.

Про це повідомило видання Express.

Компостування вважається екологічним способом утилізації кухонних і садових залишків, а також ефективним методом покращення якості ґрунту. Однак у процесі розкладання органіки в компості можуть утворюватися грибки, що виробляють мікотоксини — сильні токсичні речовини. Саме вони становлять головну небезпеку для тварин.

Фахівці пояснюють, що особливо небезпечними є такі складники компосту, як кавова гуща, запліснявілі продукти та садові відходи. У разі потрапляння до організму собаки навіть невеликої кількості зараженого матеріалу можуть виникати серйозні симптоми отруєння.

Ознаки інтоксикації зазвичай проявляються швидко — від 30 хвилин до трьох годин після споживання. Серед симптомів — збудження, перегрів, блювання, рясне слиновиділення, задишка, а також м’язовий тремор і судоми. У важких випадках отруєння може бути смертельним.

Крім токсичного впливу, компост може спричинити й механічні ускладнення. Якщо собака проковтне тверді або недостатньо розкладені залишки, існує ризик кишкової непрохідності.

Компост, попри свою користь для саду, може бути небезпечним для домашніх улюбленців. Через привабливий запах гниючих відходів собаки часто намагаються дістатися до компостної купи або мішків із нею, особливо якщо вони залишені без нагляду.

Щоб знизити ризики, експерти радять не додавати до компосту речовини, відомі своєю токсичністю для тварин, а також використовувати безпечні для домашніх улюбленців матеріали для мульчування. Важливо також обмежити доступ собак до компостних куп.

У разі підозри, що тварина могла з’їсти компост, ветеринари рекомендують негайно звертатися по допомогу — навіть за відсутності явних симптомів. Рання реакція може врятувати життя улюбленця.

