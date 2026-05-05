Неочікувана помилка туристів: стуардеси розповіли, який колір одягу краще не вдягати в літак

Багато пасажирів і далі ставлять стиль вище зручності, намагаючись виглядати ефектно в дорозі. Проте фахівці з авіаподорожей наголошують: у літаку головне — практичність і комфорт. Про це пише The Mirror. Ігнорування простих правил вибору одягу нерідко обертається втомою, скутістю та відчутним дискомфортом під час польоту.

Білий одяг у подорожі — красиво, але непрактично

На перший погляд білий одяг виглядає свіжо та стильно, однак для перельоту це один із найменш вдалих варіантів. У дорозі він швидко втрачає охайність: випадкова крапля їжі, дотик до валізи чи сидіння — і образ уже зіпсований.

До того ж білий колір у літаку часто додає зайвого стресу самому пасажиру, адже постійно доводиться стежити, щоб не забруднити речі. Саме тому для авіаперельотів значно практичнішими є темні або спокійні відтінки, які менш вибагливі в дорозі.

Комбінезони — ефектно, але незручно в дорозі

Комбінезон може виглядати стильно в аеропорту, але під час польоту він швидко перетворюється на незручний вибір. Особливо це відчувається в тісному просторі авіаційного туалету, де кожен рух потребує додаткових зусиль.

Тісний і жорсткий одяг — причина дискомфорту в польоті

Ще одна типова помилка — вибір щільних і жорстких тканин. Мова про тісні джинси, шкіряні речі або будь-який одяг, що обмежує рухливість.

У літаку організм реагує на зміну тиску, через що можливі набряки. Якщо при цьому одяг щільно облягає тіло, відчуття дискомфорту лише посилюється.

Крім того, надто вузький одяг може негативно впливати на кровообіг, що особливо критично під час тривалих авіаперельотів.

Що вдягнути в літак, щоб почуватися комфортно

Найкраще рішення для перельоту — вільний, м’який та еластичний одяг, який не сковує рухів і дозволяє тілу «дихати». Найчастіше експерти радять обирати спортивний стиль або комфортний casual-одяг, який забезпечує максимальну зручність у дорозі та робить навіть тривалий політ значно легшим.

