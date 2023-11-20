Неочікуваний, але ефективний засіб від нагару на сковороді: бруд зійде сам за кілька хвилин

На улюбленій каструлі чи сковороді з'явився товстий шар нагару? Спробуйте цей неочікуваний засіб, який можна знайти на кожній кухні.

Не варто поспішати і використовувати хімію, яка може нашкодити поверхні посуду. Візьміть звичайний крохмал. Цей компонент точно є у кожного на кухні.

Як відчистити стару сковорідку від чорного нагару

Схема використання крохмалу для очищення сковорідки досить проста. Спочатку потрібно підготувати розчин. Для цього візьміть рівні пропорції крохмалу та води. У вас повинна вийти густа консистенція, яка схожа на зубну пасту.

Нанесіть цю пасту на поверхню сковорідок, які потрібно відчистити. Намагайтеся рівномірно розподілити засіб і обов'язково переконайтеся, що всі проблемні ділянки ним вкриті.

Залишіть сковорідки з пастою на 30-60 хвилин. Засіб почав діяти, якщо крохмал вже підсохнув.

Візьміть м'яку щітку чи губку, акуратно зітріть з поверхню всю пасту. Ви помітите, що разом з нею відходить весь жир, бруд та нагар. Не забудьте додатково сполоснути посуд у чистій воді.

Такий метод не лише ефективний, але й повністю безпечний для сковорідки. Після нього на поверхні не залишається подряпин та інших пошкоджень.

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