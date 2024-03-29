Неочікуваний лайфгак з Мережі: таємна функція звичайної тертки — корисна вона чи ні

Виявляється, тертку можна використовувати не лише для того, щоб натирати різні продукти. Користувачі Мережі розповіли про одну приховану функцію. Проте, дехто називає трюк "геніальним", тоді як інші вважають його зайвою тратою часу.

Хоча ми практично щодня користуємося різними кухонними аксесуарами, деякі їх функції нас по-справжньому дивують. Навіть така звична річ як тертка, якою ми натираємо сир чи овочі для салату, може пригодитися і для інших цілей.

Користувач Instagram з ніком @andcgram опублікував відео, в якому виявив чималу винахідливість.

Виявляється, якщо берете свіжу зелень і вам потрібно відокремити листя від стебел, можна не відривати їх вручну чи зчищати ножем, а використати тертку. Просуньте рослину через найбільші отвори на тертці, а потім акуратно протягніть зелень через них. Листя без особливих проблем відокремиться і акуратно впаде на стіл.

На момент публікації відео сподобалося майже 100 тис глядачам. Під ним з'явилося і безліч коментарів, які оцінили цей спосіб чищення зелені, а дехто навіть поділився своїми лайфгаками, які полегшують домашні турботи.

Декому кулінарний трюк дійсно сподобався. А хтось написав, що легше листя відірвати руками, ніж потім мити тертку. А як ви гадаєте? Спробували б?

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