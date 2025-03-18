Неочікуваний манікюрний тренд: який колір буде популярним навесні (фото)

Колір "чорна вишня" нікого не залишить байдужим.
Найпопулярніші відтінки лаку, які полюбляють використовувати навесні — світлі й спокійні. Рідше панянки надають перевагу яскравим кольорам. Втім, трендом номер один у манікюрі в перший місяць весни став колір "чорна вишня" — Rouge Noir.
Що це за колір, який набув популярності з початком весни — пише Vogue.
Серед безлічі nails-трендів — як-от "мильний" чи "голий" манікюр — один виділяється особливо. Йдеться про колір "чорна вишня". Саме він личить будь-якому відтінку шкіри і має дуже вишуканий і привабливий вигляд.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити французький манікюр за допомогою спонжа.