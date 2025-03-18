Неочікуваний манікюрний тренд: який колір буде популярним навесні (фото)

Найпопулярніші відтінки лаку, які полюбляють використовувати навесні — світлі й спокійні. Рідше панянки надають перевагу яскравим кольорам. Втім, трендом номер один у манікюрі в перший місяць весни став колір "чорна вишня" — Rouge Noir.

Що це за колір, який набув популярності з початком весни — пише Vogue.

Серед безлічі nails-трендів — як-от "мильний" чи "голий" манікюр — один виділяється особливо. Йдеться про колір "чорна вишня". Саме він личить будь-якому відтінку шкіри і має дуже вишуканий і привабливий вигляд.

Фото

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити французький манікюр за допомогою спонжа.

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