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Неочікуваний манікюрний тренд: який колір буде популярним навесні (фото)

Неочікуваний манікюрний тренд: який колір буде популярним навесні (фото)

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Колір "чорна вишня" нікого не залишить байдужим.

Найпопулярніші відтінки лаку, які полюбляють використовувати навесні — світлі й спокійні. Рідше панянки надають перевагу яскравим кольорам. Втім, трендом номер один у манікюрі в перший місяць весни став колір "чорна вишня" — Rouge Noir.

Що це за колір, який набув популярності з початком весни — пише Vogue.

Серед безлічі nails-трендів — як-от "мильний" чи "голий" манікюр — один виділяється особливо. Йдеться про колір "чорна вишня". Саме він личить будь-якому відтінку шкіри і має дуже вишуканий і привабливий вигляд.

Фото

Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram. / ©
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram. / ©
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram. / ©
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram. / ©
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram. / ©
Манікюр Rouge Noir. Фото Іnstagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити французький манікюр за допомогою спонжа.

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