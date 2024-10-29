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Неологізми під час війни: які слова активно увійшли до вжитку українців

Неологізми під час війни: які слова активно увійшли до вжитку українців

Які слова активно увійшли до вжитку українців / Фото: Pexels

Деякі з неологізмів можуть зникнути так само швидко, як і з’явитися.

В Україні з'явився словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого. До нього увійшли 25 неологізмів, 9 нових словосполучень та 9 слів, які отримали нові значення.

АрміяInform зібрала словничок найвідоміших неологізмів російсько-української війни

Природно, що така резонансна подія, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, призвела, серед іншого, й до нового сплеску словотворення. Звісно, він не претендує на вичерпність, адже новотвори з’являються та виходять з ужитку майже щодня", — зазначили в агенції.

Слова-неологізми

  • Аналоговнєт — щось, вигадане в Росії;
  • Затридні — нереалістичні плани;
  • Іхтамнєтити — знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути;
  • Рашизм — злочинна шовіністична ідеологія "русского міра";
  • Рашисти (русня, рюзкі, свинособаки, чмоні) — російські військові, прихильники Путіна;
  • Хлопок — вибух у Росії, Білорусі чи на території, яку тимчасово контролюють окупанти.

Словосполучення

  • Завести трактор — застосувати найбільш неочікуваний аргумент, найнесподіваніший засіб для боротьби;
  • За поребриком — у Росії;
  • Йти за російським кораблем — зазнати поразки.
  • Негативно народився — помер (про російського солдата).
  • Тракторні війська — неочікувана дієва допомога.
  • Шо по русні? — запитання, на яке очікується знівельована відповідь.

Слова, які набули нового значення

  • Бавовна — вибух у Росії;
  • Дискотека — бойові дії;
  • Мордор — Росія;
  • Орк — російські військові, нелюдська істота.

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