Неологізми під час війни: які слова активно увійшли до вжитку українців

Деякі з неологізмів можуть зникнути так само швидко, як і з’явитися.
В Україні з'явився словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого. До нього увійшли 25 неологізмів, 9 нових словосполучень та 9 слів, які отримали нові значення.
АрміяInform зібрала словничок найвідоміших неологізмів російсько-української війни
Природно, що така резонансна подія, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, призвела, серед іншого, й до нового сплеску словотворення. Звісно, він не претендує на вичерпність, адже новотвори з’являються та виходять з ужитку майже щодня", — зазначили в агенції.
Слова-неологізми
- Аналоговнєт — щось, вигадане в Росії;
- Затридні — нереалістичні плани;
- Іхтамнєтити — знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути;
- Рашизм — злочинна шовіністична ідеологія "русского міра";
- Рашисти (русня, рюзкі, свинособаки, чмоні) — російські військові, прихильники Путіна;
- Хлопок — вибух у Росії, Білорусі чи на території, яку тимчасово контролюють окупанти.
Словосполучення
- Завести трактор — застосувати найбільш неочікуваний аргумент, найнесподіваніший засіб для боротьби;
- За поребриком — у Росії;
- Йти за російським кораблем — зазнати поразки.
- Негативно народився — помер (про російського солдата).
- Тракторні війська — неочікувана дієва допомога.
- Шо по русні? — запитання, на яке очікується знівельована відповідь.
Слова, які набули нового значення
- Бавовна — вибух у Росії;
- Дискотека — бойові дії;
- Мордор — Росія;
- Орк — російські військові, нелюдська істота.
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