Неологізми під час війни: які слова активно увійшли до вжитку українців

Деякі з неологізмів можуть зникнути так само швидко, як і з’явитися.

В Україні з'явився словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого. До нього увійшли 25 неологізмів, 9 нових словосполучень та 9 слів, які отримали нові значення.

АрміяInform зібрала словничок найвідоміших неологізмів російсько-української війни

Природно, що така резонансна подія, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, призвела, серед іншого, й до нового сплеску словотворення. Звісно, він не претендує на вичерпність, адже новотвори з’являються та виходять з ужитку майже щодня", — зазначили в агенції.

Слова-неологізми

Аналоговнєт — щось, вигадане в Росії;

— щось, вигадане в Росії; Затридні — нереалістичні плани;

— нереалістичні плани; Іхтамнєтити — знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути;

— знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути; Рашизм — злочинна шовіністична ідеологія "русского міра";

— злочинна шовіністична ідеологія "русского міра"; Рашисти (русня, рюзкі, свинособаки, чмоні) — російські військові, прихильники Путіна;

— російські військові, прихильники Путіна; Хлопок — вибух у Росії, Білорусі чи на території, яку тимчасово контролюють окупанти.

Словосполучення

Завести трактор — застосувати найбільш неочікуваний аргумент, найнесподіваніший засіб для боротьби;

— застосувати найбільш неочікуваний аргумент, найнесподіваніший засіб для боротьби; За поребриком — у Росії;

— у Росії; Йти за російським кораблем — зазнати поразки.

— зазнати поразки. Негативно народився — помер (про російського солдата).

— помер (про російського солдата). Тракторні війська — неочікувана дієва допомога.

— неочікувана дієва допомога. Шо по русні? — запитання, на яке очікується знівельована відповідь.

Слова, які набули нового значення

Бавовна — вибух у Росії;

— вибух у Росії; Дискотека — бойові дії;

— бойові дії; Мордор — Росія;

— Росія; Орк — російські військові, нелюдська істота.

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