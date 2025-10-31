Непереборний запах для гризунів: що покласти в льох, щоб миші не заходили "в гості"

Який запах не переносять всі гризуни / © unsplash.com

Реклама

Багато хто застосовує хімічні засоби, проте вони небезпечні для людей та домашніх тварин. Існують простіші та безпечні методи захисту.

Гризуни не переносять запаху м’яти. Ефірні олії цієї рослини діють на їхню нервову систему, дезорієнтуючи і змушуючи уникати приміщень з сильним ароматом.

Щоб убезпечити льох, достатньо розкласти свіжі листки м’яти або ватні тампони з м’ятною олією. Ефект тримається кілька тижнів, а метод абсолютно безпечний для людей і тварин, на відміну від отруйних засобів.

Реклама

Крім того, м’ята освіжає повітря, усуває неприємні запахи і додає чистоти. Завдяки дуже чутливому нюху гризунів навіть невелика кількість олії діє ефективно.

Агрономи радять використовувати м’яту не лише в льосі, а й у саду та городі — вона відлякує не тільки мишей, а й деяких комах.

У льосі м’яту можна комбінувати з іншими ароматами, наприклад, лавандою або полином. Проте саме м’ята вважається універсальним засобом: її не переносять всі види гризунів.

Регулярна заміна ароматичних матеріалів посилює ефект і допомагає надовго зберегти запаси. Цей простий і натуральний спосіб успішно замінює дорогі хімічні препарати, і саме тому його використовують багато господинь.