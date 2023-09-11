Неприємна проблема: як позбутися мокриць і лусочниць в ванній кімнаті за допомогою народних засобів

Мокриці та лусочниці — комахи, які, на жаль, часто оселяються в ванній кімнаті. Особливо вони полюбляють місця з пліснявою. Дізнайтесь, як позбутися від лусочниць та мокриць в ванній.

Якщо ви не хочете використовувати хімію, спробуйте ці п'ять ефективних народних засоби.

Мокриця і лусочниця: чим небезпечні, різниця

Мокриці відносяться до ракоподібних та мають характерний екзоскелет сіруватого кольору. Він складається з великої кількості гребенів. Якщо подивитися на мокрицю зверху, то можна побачити лише "броню" і маленькі вусики. Також можна помітити сім пар невеликих ніжок. Через цю особливість мокрицю часто плутають з багатоніжкою.

Лусочниці мають характерне мерехтливе сріблясте забарвлення. Рухаються вони швидкими та звивистими рухами. Зазвичай довжина лусочниць не більше одного сантиметра, тому їх буває важко помітити. Комахи також мають три пари ніг і три вусики, які розташовуються в хвостовій частині тіла. Ці істоти особливо активні вночі, адже просто ненавидять сонячне світло.

Як позбутися лусочниць раз і назавжди / Фото: commons.wikimedia.org

І мокриці, і лусочниці полюбляють темні вологі приміщення. Харчуються вони різноманітними "відходами", тому ванна кімната їм дуже підходить. Там часто можна побачити плісняву, рослинні рештки, органіку, яка перегниває. Лусочниці додатково можуть жити на кухні, харчуючись цукром, папером. Ці комахи відкладають свої яйця в крупах.

Хоча комахи і відрізняються досить неприємним зовнішнім виглядом, для тварин і людей вони є абсолютно нешкідливими. Проте, мало кому хочеться бачити мокриць чи лусочниць в своїй ванній кімнаті.

Як швидко і ефективно позбутися лусочниць та мокриць в ванній кімнаті

Мокриці: як позбутися? / Фото: pixabay.com

Звичайно, важливо не забувати про регулярне ретельне прибирання, щоденне провітрювання приміщення, оброблення труб та вентиляції. Однак, якщо мокриці та лусочниці вже з'явилися, варто спобувати такі народні засоби:

Борна кислота — візьміть 1 чайну ложку засобу та розведіть в 0.5 літрів води, нанесіть рідину на місця скупчення комах, обробіть шви між плитками. Червоний перець, тютюн і сіль — ці продукти потрібно змішати в рівній пропорції і розсипати по підлозі в вологому приміщенні. Картопля — візьміть картоплину, розріжте її на дві половинки і зробіть в кожній невелику дірочку-пастку, в яку може поміститися комаха. Залишість на добу в тих місцях, де ви найчастіше бачите мокриць чи лусочниць. Сухий квас — 100 г речовини потрібно розчинити в 0.5 літрі води, а потім обприскайте підлогу і стіни. Галуни — в народі ці мінерали часто називають "квасці". Їх потрібно взяти 100 г на 1 л води, а потім отриманим розчином очистити всі заражені поверхні.

Лусочниці та мокриці крім ванних кімнат полюбляють вентиляції та труби, книжкові і кухонні шафи, місця під плінтусами, підвіконня та тріщини в плитці.

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