Неприємний запах із каналізації: один простий трюк — і проблема зникла
Простий домашній засіб не лише нейтралізує неприємні запахи, але й має антибактеріальні властивості.
Залишки їжі, що виливаються в раковину, легко призводять до утворення відкладень. Це — один зі шляхів до засмічення каналізації та неприємних запахів, які часто відчуваються на самій кухні.
Який домашній засіб слід вилити у каналізацію і неприємний запах швидко зникне, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.
Експерти кажуть: хоча домашні засоби вимагають більше терпіння, їх безумовно варто спробувати. Особливо якщо вам набрид хімічний запах магазинних продуктів.
Вам знадобиться:
оцет
сода
Як прочистити раковину
Вилийте до раковини чотири столові ложки соди та чотири столові ложки оцту.
Зачекайте пів години.
Після цього влийте у злив гарячу воду.
Якщо хочете отримати кращий результат, повторіть ще раз увесь процес.
Цей метод найкраще працює для часткових засмічень. Приємний, ароматний аромат наповнив усю кухню, і вода почала легше стікати.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проста суміш миттєво розчинить жир і прочистить злив. Важливо доглядати за раковиною, адже у ній можуть розмножуватися бактерії. Застійна вода також викликає неприємний запах.