Неприємний запах із каналізації: один простий трюк — і проблема зникла

Раковина. / © iStock

Реклама

Залишки їжі, що виливаються в раковину, легко призводять до утворення відкладень. Це — один зі шляхів до засмічення каналізації та неприємних запахів, які часто відчуваються на самій кухні.

Який домашній засіб слід вилити у каналізацію і неприємний запах швидко зникне, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Експерти кажуть: хоча домашні засоби вимагають більше терпіння, їх безумовно варто спробувати. Особливо якщо вам набрид хімічний запах магазинних продуктів.

Реклама

Вам знадобиться:

оцет

сода

Як прочистити раковину

Вилийте до раковини чотири столові ложки соди та чотири столові ложки оцту. Зачекайте пів години. Після цього влийте у злив гарячу воду. Якщо хочете отримати кращий результат, повторіть ще раз увесь процес.

Цей метод найкраще працює для часткових засмічень. Приємний, ароматний аромат наповнив усю кухню, і вода почала легше стікати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проста суміш миттєво розчинить жир і прочистить злив. Важливо доглядати за раковиною, адже у ній можуть розмножуватися бактерії. Застійна вода також викликає неприємний запах.