Неприємний запах із каналізації: один простий трюк — і проблема зникла

Простий домашній засіб не лише нейтралізує неприємні запахи, але й має антибактеріальні властивості.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Раковина.

Раковина. / © iStock

Залишки їжі, що виливаються в раковину, легко призводять до утворення відкладень. Це — один зі шляхів до засмічення каналізації та неприємних запахів, які часто відчуваються на самій кухні.

Який домашній засіб слід вилити у каналізацію і неприємний запах швидко зникне, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Експерти кажуть: хоча домашні засоби вимагають більше терпіння, їх безумовно варто спробувати. Особливо якщо вам набрид хімічний запах магазинних продуктів.

Вам знадобиться:

  • оцет

  • сода

Як прочистити раковину

  1. Вилийте до раковини чотири столові ложки соди та чотири столові ложки оцту.

  2. Зачекайте пів години.

  3. Після цього влийте у злив гарячу воду.

  4. Якщо хочете отримати кращий результат, повторіть ще раз увесь процес.

Цей метод найкраще працює для часткових засмічень. Приємний, ароматний аромат наповнив усю кухню, і вода почала легше стікати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проста суміш миттєво розчинить жир і прочистить злив. Важливо доглядати за раковиною, адже у ній можуть розмножуватися бактерії. Застійна вода також викликає неприємний запах.

