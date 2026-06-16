Чому кондиціонер пахне затхлістю: 5 причин і способи усунення проблеми

Кондиціонер

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Неприємний затхлий запах із кондиціонера після увімкнення може бути ознакою накопичення вологи, забруднень або розвитку цвілі всередині системи. Фахівці з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря Боб Кардвелл і Роберт Дайкс пояснили, які проблеми найчастіше спричиняють такий запах та як їх можна усунути.

Про це повідомило видання martha stewart.

Однією з найпоширеніших причин є накопичення забруднень на випарнику. Під час роботи кондиціонера на його поверхні утворюється конденсат, а пил та органічні частинки створюють сприятливе середовище для появи цвілі та грибка. Саме вони часто стають джерелом затхлого запаху. Водночас Роберт Дайкс застерігає власників кондиціонерів від самостійного глибокого очищення цього елемента. За його словами, для догляду можна використовувати лише спеціальний спрей для випарників без промивання, тоді як сильне забруднення краще довірити фахівцям, щоб не пошкодити систему.

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Ще однією причиною може бути стояча вода у зливному піддоні. У нормальному режимі конденсат відводиться через дренажну систему, однак часткове засмічення зливної лінії може призвести до застою води. Експерт радить перевірити, чи працює дренаж належним чином. Якщо у піддоні помітна вода або слиз, може знадобитися професійне очищення та додатковий огляд обладнання.

Часто неприємний запах виникає і через засмічення лінії відведення конденсату. У такому разі вода не може нормально виходити із системи, що створює умови для появи накипу та біологічних забруднень. За словами Кардвелла, засмічення іноді можна усунути самостійно, промивши систему або скориставшись пилососом для вологого та сухого прибирання біля зовнішнього зливного отвору. Після очищення Дайкс рекомендує залити до дренажної труби склянку дистильованого білого оцту, оскільки він допомагає боротися з водоростями, цвіллю та бактеріями.

Причиною затхлого запаху також може бути брудний повітряний фільтр. Коли він переповнюється пилом, потік повітря погіршується, а система працює менш ефективно. Це може сприяти накопиченню вологи та органічних частинок усередині кондиціонера. Для профілактики експерт радить міняти повітряні фільтри частіше, ніж зазначено виробником. Зокрема, замість рекомендованих 90 днів він пропонує проводити заміну кожні 30 днів.

Якщо ж запах не зникає після перевірки всіх основних елементів, проблема може бути пов’язана з розвитком цвілі, грибка або бактерій глибше в системі — у повітроводах чи внутрішніх компонентах кондиціонера. За словами Дайкса, накопичення вологи разом із пилом та іншими органічними частинками створює сприятливі умови для росту мікроорганізмів. Якщо затхлий запах залишається навіть після тривалої роботи кондиціонера або супроводжується подразненням чи закладеністю носа, експерт радить звернутися до спеціалістів, оскільки в таких випадках зазвичай потрібне професійне очищення системи.

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