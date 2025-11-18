Неприємний запах у пралці: як очистити барабан та запобігти смороду в домашніх умовах

Неприємний запах з пральної машини: як його усунути / © pexels.com

Якщо ви користуєтеся пральною машиною регулярно, навіть раз на тиждень, неприємний запах може з’являтися через накопичені забруднення всередині пристрою. На щастя, усунути його досить просто.

Перший крок — знайдіть детальну інструкцію для вашої моделі пральної машини. Вона часто містить більше інформації, ніж паперовий посібник, зокрема розділ про очищення барабана пральної машини.

Перевірте, чи є у вашій машині режим самоочищення барабана. Зазвичай це окрема кнопка або комбінація кнопок. Активувавши цей режим, пральна машина сама виконає очищення без додаткових засобів. Тривалий цикл за 90 °C ефективно видаляє забруднення, включно з накипом, залишками пральних порошків і гелів.

Щоб прибрати видиму мутність барабана, можна скористатися звичайними домашніми засобами для видалення накипу та забруднень, які ви застосовуєте для раковин і кранів. Розпиліть засіб на барабан, залиште на час, вказаний у інструкції, а потім протріть чистою тканиною.

Альтернатива — приготувати розчин із 30 г лимонної кислоти та 300 мл теплої води. Нанесіть його на забруднені ділянки барабана, залиште на деякий час, а потім ретельно промийте чистою водою.