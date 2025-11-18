- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Неприємний запах у пралці: як очистити барабан та запобігти смороду в домашніх умовах
Часто господині стикаються з проблемою, коли білизна після прання має неприємний запах. Причиною зазвичай стає брудний барабан пральної машини. Більшість користувачів не знають, як правильно очистити пральну машину, щоб усунути сморід.
Якщо ви користуєтеся пральною машиною регулярно, навіть раз на тиждень, неприємний запах може з’являтися через накопичені забруднення всередині пристрою. На щастя, усунути його досить просто.
Перший крок — знайдіть детальну інструкцію для вашої моделі пральної машини. Вона часто містить більше інформації, ніж паперовий посібник, зокрема розділ про очищення барабана пральної машини.
Перевірте, чи є у вашій машині режим самоочищення барабана. Зазвичай це окрема кнопка або комбінація кнопок. Активувавши цей режим, пральна машина сама виконає очищення без додаткових засобів. Тривалий цикл за 90 °C ефективно видаляє забруднення, включно з накипом, залишками пральних порошків і гелів.
Щоб прибрати видиму мутність барабана, можна скористатися звичайними домашніми засобами для видалення накипу та забруднень, які ви застосовуєте для раковин і кранів. Розпиліть засіб на барабан, залиште на час, вказаний у інструкції, а потім протріть чистою тканиною.
Альтернатива — приготувати розчин із 30 г лимонної кислоти та 300 мл теплої води. Нанесіть його на забруднені ділянки барабана, залиште на деякий час, а потім ретельно промийте чистою водою.