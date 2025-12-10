Неприємний запах у ванній: лише два трюки вирішать те, з чим не впорюються дорогі освіжувачі

Ванна кімната / © Credits

Часто у ванних кімнатах через підвищену вологу з’являється неприємний запах. Він також виходить зі зливу. Впоратися з ним допоможуть спеціальні освіжувачі повітря. Однак можна скористатися простими, натуральними хитрощами.

Як впоратися з запахами без агресивної хімії, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Перший — це трюк із сирим рисом. Ця крупа не лише поглинає вологу, а ще й діє як носій аромату. Тому варто поставити невелику ємність із сирим рисом у ванній кімнаті та додати кілька крапель улюбленої ефірної олії. Вона повільно випаровуватиметься з рису, вивільняючи аромат по всій кімнаті.

Щоб контролювати інтенсивність запаху, найкраще використовувати менше крапель і поступово додавати їх до контейнера. Рис також можна накрити марлею. Це допоможе зменшити утворення пилу на крупі, але не блокуватиме запах.

Ще один спосіб додати гарний аромат у ванній кімнаті — повісити там евкаліпт. Свіжі гілочки рослини можна навіть почепити в самому душі. Гаряча пара вивільнятиме ефірні олії, які є в листі евкаліпта, створюючи свіжий, очищувальний аромат.

Також можна додати кілька гілочок свіжої лаванди до цього душового букета, щоб посилити аромат. Хоча цей метод вимагає частої заміни рослин, проте він гарантує гарний аромат.

Цей трюк має ще й гарний вплив на здоров’я. Вдихання натуральних олій підтримує верхні дихальні шляхи, оскільки вони мають антибактеріальні та противірусні властивості.

