Неприємний запах з рота у собаки може вказувати на серйозні проблеми: ветеринари назвали симптоми

Чому у собаки неприємний запах з рота / © unsplash.com

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Неприємний запах із рота у собаки може бути не просто наслідком недостатньої гігієни, а й сигналом про проблеми зі здоров’ям. Ветеринари застерігають, що в окремих випадках він свідчить не лише про захворювання зубів і ясен, а й про серйозніші порушення в організмі.

Про це повідомило Express.

Фахівці звертають увагу, що власники зазвичай ретельно стежать за раціоном своїх улюбленців, регулярно вигулюють їх і забезпечують фізичну активність. Водночас догляд за зубами часто залишається поза увагою, хоча він має важливе значення для загального стану здоров’я тварини.

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У благодійній організації The Dogs Trust пояснюють, що щоденне чищення зубів допомагає запобігти утворенню зубного нальоту та каменю. Саме ці відкладення можуть призвести до розвитку гінгівіту й інших захворювань ротової порожнини.

За даними опитування Medivet & Partners, 34% власників домашніх тварин ніколи не чистять зуби своїм улюбленцям. Ветеринари наголошують, що така звичка може мати небезпечні наслідки. За їхніми словами, галітоз — стійкий неприємний запах із рота — іноді сигналізує не лише про стоматологічні проблеми чи інфекції, а й може бути ранньою ознакою інших захворювань, зокрема діабету.

Експерти радять не відкладати консультацію ветеринара, якщо разом із неприємним запахом з’являються інші тривожні симптоми. До них належать почервоніння, набряк або кровоточивість ясен, значні відкладення зубного каменю, оголення коренів зубів через відступання ясен, хиткі чи втрачені зуби, гнійні виділення біля ясен, відмова від твердої їжі або ласощів, випадання корму з рота під час їжі, жування лише одним боком щелепи, постійні спроби терти лапою морду чи рот, а також рясне або кров’янисте слиновиділення.

Співвласниця ветеринарної клініки Medivet Pinner докторка Ріна Патель радить знайомити собаку з процедурою чищення зубів поступово. Спочатку варто ненадовго торкатися зубів і ясен, обережно піднімаючи губи тварини, а після кожного такого заняття обов’язково хвалити улюбленця або заохочувати ласощами.

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Ветеринарка також наголошує, що для догляду за зубами потрібно використовувати лише спеціальну зубну пасту для тварин. Такі засоби випускають зі смаками, які подобаються собакам, наприклад курки, риби або яловичини. Людська зубна паста для цього не підходить, адже містить компоненти, які можуть бути токсичними для домашніх улюбленців.

Якщо собака лякається зубної щітки, докторка Патель рекомендує спочатку наносити пасту пальцем або м’якою тканиною. Після того як тварина звикне до процедури, можна переходити до спеціальної зубної щітки з м’якою щетиною.

За словами ветеринарки, тривалість чищення варто збільшувати поступово, приділяючи особливу увагу зовнішній поверхні зубів, де найчастіше накопичується наліт. Регулярний догляд за ротовою порожниною, додає вона, допомагає підтримувати здоров’я зубів і ясен та знижує ризик розвитку серйозних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спокійний характер собаки залежить не лише від виховання, а й від спадковості. Фахівці назвали сім порід, які часто рекомендують людям, які мріють про врівноваженого домашнього улюбленця.

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