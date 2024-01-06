Нещастя та швидке розлучення: чому не можна одружуватися у високосний 2024 рік за народними прикметами

Серед наших пращурів існувало повір'я, що шлюб, укладений у високосний рік, обов'язково буде нещасливим.
2024 рік високосний, тобто в ньому буде не 365, а 366 днів. Кожен четвертий рік відбувається таке явище, а введене воно було для того, щоб збалансувати неточність календаря. В народі високосні роки завжди вважали нещасливими та небезпечними. З ними пов'язували чимало повір'їв та народних прикмет.
В давнину люди мало розуміли, навіщо створений високосний рік, а тому йому приписували різноманітні небезпечні властивості. Навіть існувала думка, що в такі роки порушується природний порядок речей, а тому на всіх чекають лише нещастя.
Звідси прийшло і повір'я, що весілля, зігране у високосний рік, не буде благословенне Богом, а тому подружжя буде жити в нещасті, бідності та сварках.
Існували й інші народні прикмети, які були пов'язані з високосним роком. Серед них найбільш популярними можна назвати такі:
- не варто переїжджати на нове місце проживання, адже це принесе лише проблеми;
- не можна починати нові справи, особливо важливі, вони не принесуть бажаного результату;
- не починайте ремонт у будинку чи квартирі, він затягнеться і закінчиться невдало;
- не варто купувати нову нерухомість, вона буде проблемною;
- не можна садити дерева, вони точно не приживуться.
Втім, в сучасному світі, незважаючи на народні прикмети предків, статистика в РАГСах показує, що шлюби, укладені у високосний рік, розпадаються аж ніяк не частіше за ті, що реєструють у інші періоди. Число на календарі не здатне вплинути на сімейне щастя. Тому, якщо ви думали зробити пропозицію своїй другій половинці, можна і навіть потрібно це робити 2024 року. Тим більше, що церква також не забороняє вінчання у високосні роки.
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