Несподіваний фрукт названо "природною віагрою": дослідження вчених

Кавун містить речовину – цитрулін, яка сприяє розширенню кровоносних судин і поліпшенню кровообігу. Науковці довели, що цитрулін, потрапляючи в організм, перетворюється на аргінін, це амінокислотна сполука, що стимулює вироблення оксиду азоту. Саме оксид азоту відіграє ключову роль у розслабленні судин і поліпшенні кровотоку, що позитивно впливає на чоловічу потенцію.

Окрім того, кавун має неоціненну користь для здоров’я всього організму. Оскільки він містить вітаміни А, С, групи В й антиоксиданти. Ці корисні речовини захищають організм від багатьох захворювань та відповідають за його відновлення й омолодження на клітинному рівні. Також кавун допомагає зміцнити нервову систему, поліпшує роботу кишківника, серця й судин.

Вчені наголошують, що для максимального ефекту необхідно з’їсти значну кількість кавуна. Тому фрукт жодним чином не може замінити медичні препарати. Однак науковці рекомендують включити його до свого раціону, щоб зміцнити здоров’я і підвищити життєвий тонус.

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