Несподіваний лайфгак, який допоможе відмити пригорілу каструлю: що потрібно додати та проварити

Чищення пригорілих брудних каструль навіть для досвідчених господинь є проблемою. Всім знайома ситуація, коли посуд не відтирається ніякими засобами, здається, що простіше викинути каструлю і купити нову.

Але не поспішайте, цього можна і не робити, допоможе звичайне кип'ятіння, але з додаванням одного продукту. Йдеться про крупу, з якої ми готуємо різноманітні страви.

Як почистити каструлю за допомогою рису

Так, саме рис може допомогти у справі чищення підгорілого, брудного посуду.

У посуд, що пригорів, висипаємо половину склянки сирого рису, додаємо 2 склянки води, щіпку питної соди.

Ставимо на вогонь і після закипання варимо 15-20 хвилин.

Після варіння з рисом нагар можна буде зняти дерев'яною лопаткою, а каструлю промити будь-яким засобом для миття посуду. Рис, звичайно, потрібно буде викинути.

Читайте також: