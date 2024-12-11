Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Несподіваний лайфгак, який допоможе відмити пригорілу каструлю: що потрібно додати та проварити

Несподіваний лайфгак, який допоможе відмити пригорілу каструлю: що потрібно додати та проварити

Як почистити каструлю

Лайфгак, як відчистити каструлю

Чищення пригорілих брудних каструль навіть для досвідчених господинь є проблемою. Всім знайома ситуація, коли посуд не відтирається ніякими засобами, здається, що простіше викинути каструлю і купити нову.

Але не поспішайте, цього можна і не робити, допоможе звичайне  кип'ятіння, але з додаванням одного продукту. Йдеться про крупу, з якої ми готуємо різноманітні  страви.

Як почистити каструлю за допомогою рису

Так, саме рис може допомогти у справі чищення підгорілого, брудного посуду.

У посуд, що пригорів, висипаємо половину склянки сирого рису, додаємо 2 склянки води, щіпку питної соди.

Ставимо  на вогонь і після закипання варимо 15-20 хвилин.

Після варіння з рисом нагар можна буде зняти дерев'яною лопаткою, а каструлю промити будь-яким засобом для миття  посуду. Рис, звичайно, потрібно буде викинути.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація