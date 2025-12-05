ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Несподіваний колір 2026 року назвав Pantone

Який колір 2026 року назвав Pantone

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Колір 2026 року// фото: Pantone

Колір 2026 року// фото: Pantone

Вибір головних естетичних тенденцій та ключового кольору на наступний рік є не простим завданням. Щорічно цю місію бере на себе Інститут кольору Pantone– світовий лідер у прогнозуванні кольорів та консультуванні брендів.

Цього разу, Pantone обрав піднесений, позачасовий відтінок білого, якому дали поетичну назву: «Танцівниця хмар» (cloud dancer).

інститут пантон описує цей колір як хвилястий, збалансований білий, пронизаний відчуттям безтурботності.

Виконавчий директор інституту, Літріс Айземан, пояснила, що в епоху зростаючого впливу технологій на наше життя, «танцівниця хмар» символізує заспокійливий вплив у шаленому суспільстві. Цей відтінок заохочує людей знову відкрити цінність виваженого роздуму та тихого мислення.

За словами Айземан, вибір кольору несе глибокий сенс, він асоціюється з новими початками і символізує наше бажання нового старту в житті та культурі.

Як народжується колір року

Програма «Колір року» була започаткована у 1999 році. Її мета полягає в тому, щоб висвітлити, як те, що відбувається в нашій макрокультурі в певний момент часу, виражається через мову кольору.

Процес вибору є багатогранним і вимагає глибокого аналізу. Фахівці ретельно вивчають сучасні культурні, політичні та стильові посилання. Це дозволяє їм спочатку звузити пошук до певної кольорової гами, а потім зосередитися на виборі найточнішого відтінку.

Чому цей колір так називається

Критично важливим елементом у виборі кольору є його назва.

Відтінок «танцівниця хмар» — це не просто білий, а ретельно підібраний тон, який має рівний баланс холодних і теплих підтонів.

Прессман пояснила, чому був обраний саме цей нюанс, а не сліпучо-яскравий білий колір. Якби було обрано оптично яскравіший білий, це не лише позбавило б його природного відчуття, чесності та автентичності, яких шукає інститут. Такий вибір міг би натякати на стерильність та ізоляціонізм, оскільки цей тон є «холодним». Таким чином, «танцівниця хмар» є теплим, автентичним, гостинним білим.

Відображення кольору року у трендах одягу та моди

Хоча різні відтінки білого завжди були незмінними у світі моди, «танцівниця хмар» особливо гармоніює з хвилястими силуетами та натуральними тканинами. Літріс Айземан підкреслила, що цей колір ідеально поєднується з такими елементами, як, наприклад, пір’я.

У дизайні інтер’єру Айземан описує «танцівницю хмар» як відтінок, що дарує «ясність без холодності, структуру без суворості». Завдяки своїй збалансованості, цей білий ідеально гармоніює з натуральними матеріалами, такими як дерево та камінь.

«Танцівниця хмар» стає символом прагнення суспільства до рівноваги, спокою та нового, чистого етапу. Попередніми виборами пантон були:

Mocha mousse (мокка мус) 2025 роre — «ніжний коричневий колір, наповнений чуттєвим та заспокійливим теплом».

Peach fuzz (персиковий пух) 2024 року — «легкий фруктовий відтінок, що викликає мир і безтурботність».

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie