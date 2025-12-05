Несподіваний колір 2026 року назвав Pantone

Колір 2026 року// фото: Pantone

Вибір головних естетичних тенденцій та ключового кольору на наступний рік є не простим завданням. Щорічно цю місію бере на себе Інститут кольору Pantone– світовий лідер у прогнозуванні кольорів та консультуванні брендів.

Цього разу, Pantone обрав піднесений, позачасовий відтінок білого, якому дали поетичну назву: «Танцівниця хмар» (cloud dancer).

інститут пантон описує цей колір як хвилястий, збалансований білий, пронизаний відчуттям безтурботності.

Виконавчий директор інституту, Літріс Айземан, пояснила, що в епоху зростаючого впливу технологій на наше життя, «танцівниця хмар» символізує заспокійливий вплив у шаленому суспільстві. Цей відтінок заохочує людей знову відкрити цінність виваженого роздуму та тихого мислення.

За словами Айземан, вибір кольору несе глибокий сенс, він асоціюється з новими початками і символізує наше бажання нового старту в житті та культурі.

Як народжується колір року

Програма «Колір року» була започаткована у 1999 році. Її мета полягає в тому, щоб висвітлити, як те, що відбувається в нашій макрокультурі в певний момент часу, виражається через мову кольору.

Процес вибору є багатогранним і вимагає глибокого аналізу. Фахівці ретельно вивчають сучасні культурні, політичні та стильові посилання. Це дозволяє їм спочатку звузити пошук до певної кольорової гами, а потім зосередитися на виборі найточнішого відтінку.

Чому цей колір так називається

Критично важливим елементом у виборі кольору є його назва.

Відтінок «танцівниця хмар» — це не просто білий, а ретельно підібраний тон, який має рівний баланс холодних і теплих підтонів.

Прессман пояснила, чому був обраний саме цей нюанс, а не сліпучо-яскравий білий колір. Якби було обрано оптично яскравіший білий, це не лише позбавило б його природного відчуття, чесності та автентичності, яких шукає інститут. Такий вибір міг би натякати на стерильність та ізоляціонізм, оскільки цей тон є «холодним». Таким чином, «танцівниця хмар» є теплим, автентичним, гостинним білим.

Відображення кольору року у трендах одягу та моди

Хоча різні відтінки білого завжди були незмінними у світі моди, «танцівниця хмар» особливо гармоніює з хвилястими силуетами та натуральними тканинами. Літріс Айземан підкреслила, що цей колір ідеально поєднується з такими елементами, як, наприклад, пір’я.

У дизайні інтер’єру Айземан описує «танцівницю хмар» як відтінок, що дарує «ясність без холодності, структуру без суворості». Завдяки своїй збалансованості, цей білий ідеально гармоніює з натуральними матеріалами, такими як дерево та камінь.

«Танцівниця хмар» стає символом прагнення суспільства до рівноваги, спокою та нового, чистого етапу. Попередніми виборами пантон були:

Mocha mousse (мокка мус) 2025 роre — «ніжний коричневий колір, наповнений чуттєвим та заспокійливим теплом».

Peach fuzz (персиковий пух) 2024 року — «легкий фруктовий відтінок, що викликає мир і безтурботність».