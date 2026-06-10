Несподіваний спосіб позбутися кліщів у саду без хімії: про нього знають не всі

Кліщ / © unsplash.com

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Шовковисті кури, відомі також як силки, можуть стати не лише окрасою подвір’я, а й природними помічниками у боротьбі зі шкідниками. За словами власників цих птахів, вони активно шукають корм у траві та клумбах, водночас зменшуючи кількість кліщів, равликів та інших небажаних мешканців саду.

Про це повідомило видання WP Kobieta.

Особливістю шовковистих курей є їхнє м’яке оперення, яке нагадує хутро. Хоча породу часто обирають через незвичний зовнішній вигляд, садівники цінують її і за практичну користь. Птахи більшу частину дня проводять у пошуках їжі, знаходячи кліщів у траві, під кущами та в інших важкодоступних місцях. Завдяки цьому їхня присутність може сприяти зменшенню кількості паразитів на ділянці.

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Не менш корисними силки вважаються у боротьбі з равликами та слимаками, які здатні завдати значної шкоди овочам, зелені та декоративним рослинам. Ці молюски входять до раціону птахів, тому вони допомагають стримувати їхнє поширення без використання хімічних засобів.

Крім того, шовковисті кури поїдають мурах, жуків, павуків і личинок різних комах, що розвиваються у ґрунті. Таким чином вони можуть підтримувати природний баланс у саду та зменшувати кількість організмів, які шкодять рослинам.

На відміну від деяких інших порід курей, силкі вважаються більш дбайливими до газонів і клумб. Вони рідше розривають землю та пошкоджують насадження, тому їх часто рекомендують власникам декоративних садів і городів.

Інтерес до таких природних методів захисту рослин зростає разом із бажанням скоротити використання пестицидів. Водночас фахівці зазначають, що шовковисті кури не можуть повністю замінити інші способи боротьби зі шкідниками, але здатні стати корисним доповненням до догляду за садом.

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Українців масово атакують кліщі — що робити

Нагадаємо, кліщі найкраще почуваються у вологих і затінених місцях із густою рослинністю, де можуть довше виживати та чекати на тварин або людей. Саме тому подвір’я з високою травою, купами листя, зарослими кущами та іншими місцями, де затримується волога, може стати для них сприятливим середовищем. Експерти також розповіли про найефективніший підхід для боротьби з паразитами.

Раніше садівники назвали рослини, які відлякують кліщів. Їх варто посадити на своїй ділянці, щоб не боятися паразитів.

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