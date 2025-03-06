Несприятливі дати у березні: астрологиня назвала дні з енергією невдач

Зокрема, у такі дні експертка радить не починати важливих справ, бо вас може спіткати невдача.
Астрологи та експерти з фен-шуй стверджують, що щомісяця є дні з негативною енергією. Для кожного кожного з нас ці дні різні, бо ж розраховуються за роком народження.
Про персональні несприятливі дні у березні розповіла астрологиня та експертка з фен-шуй Юлія Кузьменчук.
"В такі дати, енергія дня стикається з енергією вашого року народження, в китайській астрології вони називаються "Дні особистого руйнівника", - наголошує експертка.
Несприятливі дати для тих, хто народився в рік:
- пацюка - 14, 26 березня
- бика - 15, 27 березня
- тигра - 16, 28 березня
- кролика - 17, 29 березня
- дракона - 6, 18, 30 березня
- змії - 7, 19, 31 березня
- коня - 8, 20 березня
- вівці - 9, 21 березня
- мавпи - 10, 22 березня
- півня - 11, 23 березня
- собаки - 12, 24 березня
- свині - 13, 25 березня
Експертка радить у такі дні:
- не починати подорож (можуть бути затримки, втрата багажу або документів);
- не починати жодних важливих справ (відкриття фірми, ремонт, будівництво, переїзд, весілля);
- бути уважними в словах, вчинках, тренуваннях (від травм), на дорозі (від аварій);
- не давати в борг, не беріть кредит/борг;
- не з'ясовуйте стосунки з протилежною статтю (можливі сварки, непорозуміння та розбіжності);
- не підходять для відвідування лікаря та медичних процедур (операції, щеплення), особливо якщо лікар протилежної статі з вами.
Читайте також: