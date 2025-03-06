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Несприятливі дати у березні: астрологиня назвала дні з енергією невдач

Несприятливі дати у березні: астрологиня назвала дні з енергією невдач

Календар несприятливих днів. / Фото: pixabay.com

Зокрема, у такі дні експертка радить не починати важливих справ, бо вас може спіткати невдача.

Астрологи та експерти з фен-шуй стверджують, що щомісяця є дні з негативною енергією. Для кожного кожного з нас ці дні різні, бо ж розраховуються за роком народження.

Про персональні несприятливі дні у березні розповіла астрологиня та експертка з фен-шуй Юлія Кузьменчук.

"В такі дати, енергія дня стикається з енергією вашого року народження, в китайській астрології вони називаються "Дні особистого руйнівника", - наголошує експертка.

Несприятливі дати для тих, хто народився в рік:

  • пацюка - 14, 26 березня
  • бика - 15, 27 березня
  • тигра - 16, 28 березня
  • кролика - 17, 29 березня
  • дракона - 6, 18, 30 березня
  • змії - 7, 19, 31 березня
  • коня - 8, 20 березня
  • вівці - 9, 21 березня
  • мавпи - 10, 22 березня
  • півня - 11, 23 березня
  • собаки - 12, 24 березня
  • свині - 13, 25 березня

Експертка радить у такі дні:

  • не починати подорож (можуть бути затримки, втрата багажу або документів);
  • не починати жодних важливих справ (відкриття фірми, ремонт, будівництво, переїзд, весілля);
  • бути уважними в словах, вчинках, тренуваннях (від травм), на дорозі (від аварій);
  • не давати в борг, не беріть кредит/борг;
  • не з'ясовуйте стосунки з протилежною статтю (можливі сварки, непорозуміння та розбіжності);
  • не підходять для відвідування лікаря та медичних процедур (операції, щеплення), особливо якщо лікар протилежної статі з вами.

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