Несприятливі дати у березні: астрологиня назвала дні з енергією невдач

Зокрема, у такі дні експертка радить не починати важливих справ, бо вас може спіткати невдача.

Астрологи та експерти з фен-шуй стверджують, що щомісяця є дні з негативною енергією. Для кожного кожного з нас ці дні різні, бо ж розраховуються за роком народження.

Про персональні несприятливі дні у березні розповіла астрологиня та експертка з фен-шуй Юлія Кузьменчук.

"В такі дати, енергія дня стикається з енергією вашого року народження, в китайській астрології вони називаються "Дні особистого руйнівника", - наголошує експертка.

Несприятливі дати для тих, хто народився в рік:

пацюка - 14, 26 березня

- 14, 26 березня бика - 15, 27 березня

- 15, 27 березня тигра - 16, 28 березня

- 16, 28 березня кролика - 17, 29 березня

- 17, 29 березня дракона - 6, 18, 30 березня

- 6, 18, 30 березня змії - 7, 19, 31 березня

- 7, 19, 31 березня коня - 8, 20 березня

- 8, 20 березня вівці - 9, 21 березня

- 9, 21 березня мавпи - 10, 22 березня

- 10, 22 березня півня - 11, 23 березня

- 11, 23 березня собаки - 12, 24 березня

- 12, 24 березня свині - 13, 25 березня

Експертка радить у такі дні:

не починати подорож (можуть бути затримки, втрата багажу або документів);

не починати жодних важливих справ (відкриття фірми, ремонт, будівництво, переїзд, весілля);

бути уважними в словах, вчинках, тренуваннях (від травм), на дорозі (від аварій);

не давати в борг, не беріть кредит/борг;

не з'ясовуйте стосунки з протилежною статтю (можливі сварки, непорозуміння та розбіжності);

не підходять для відвідування лікаря та медичних процедур (операції, щеплення), особливо якщо лікар протилежної статі з вами.

Читайте також: