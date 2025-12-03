Нестандартний спосіб утеплити дім: чому експерти радять клеїти плівку на вікна

Як утеплити вікна / © Credits

Фахівці радять недорого підготувати оселі до зимових холодів і пропонують нестандартне рішення — наклеїти на вікна звичайну харчову плівку. Такий метод допомагає зменшити втрати тепла й скоротити витрати на електроенергію в період холодної та вологої погоди.

Про це повідомило видання Express.

Прозора плівка, яку зазвичай використовують для продуктів, може працювати як бюджетне «друге скління». Спеціалісти пояснюють: тонкий шар плівки створює повітряний прошарок, що утримує тепло в кімнаті. Навіть проста харчова плівка може тимчасово замінити віконну ізоляцію, якщо наклеїти її щільно й герметично.

У профільних компаніях підтверджують ефективність такого методу, наголошуючи, що плівка зменшує протяги та особливо допомагає у приміщеннях зі старими одношаровими вікнами. За оцінками фахівців, через вікна може втрачатися близько 20% тепла, тож навіть невеликі зміни в утепленні впливають на розмір рахунків.

Експерти визнають, що найкращий результат дає перехід на потрійне скління, однак така модернізація доступна не кожному. Тому тим, хто шукає бюджетні варіанти, радять звернути увагу на альтернативи — ущільнювачі, щільні штори, жалюзі або спеціальну термоізоляційну плівку.

Такі комплекти зазвичай містять прозору термоусадкову плівку та двобічний скотч. Після наклеювання поверхню прогрівають феном, і вона утворює герметичний бар’єр, що допомагає утримати тепло всередині. За оцінками виробників, якісна плівка здатна відбивати до 30% тепла назад у приміщення.

Фахівці підсумовують: для тих, хто шукає швидкий і доступний спосіб зберегти вдома тепло, харчова або спеціальна віконна плівка може стати дієвим тимчасовим рішенням на зимовий період.

