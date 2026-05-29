Netflix може передавати історію переглядів: як за 60 секунд вимкнути обмін даними та захистити свою приватність

Як вимкнути історію переглядів Netflix / © pexels.com

В Tom’s Guide розповіли, яку саме інформацію збирає Netflix, навіщо це робиться та як швидко змінити налаштування, щоб підвищити рівень конфіденційності.

Які дані про перегляд збирає Netflix

Netflix фіксує значно більше, ніж просто список переглянутих фільмів. Серед основних типів даних:

історія переглядів (що і коли ви дивилися);

час перегляду та тривалість сесій;

взаємодія з рекомендаціями;

пристрій і місцезнаходження входу;

вподобання для персоналізації контенту.

Ці дані допомагають алгоритмам Netflix формувати рекомендації, але також можуть використовуватися для маркетингової аналітики та роботи з партнерами.

Чому Netflix використовує ці дані

Основна мета збору інформації — покращення користувацького досвіду:

персоналізовані рекомендації фільмів і серіалів;

оптимізація інтерфейсу;

аналітика популярності контенту;

рекламні та бізнес-аналітичні моделі (у тарифах з рекламою).

Як вимкнути або обмежити передачу даних

Щоб зменшити обсяг даних, які використовує платформа, виконайте кілька простих кроків:

Зайдіть у налаштування акаунта — увійдіть у профіль Netflix і відкрийте розділ «Обліковий запис». Перейдіть у розділ конфіденційності — знайдіть параметри, пов’язані з персоналізацією та використанням даних. Вимкніть персоналізовані рекомендації — відключення цієї опції зменшує використання історії переглядів для аналітики. Очистіть історію переглядів (за потреби) — у налаштуваннях профілю можна видалити окремі елементи історії або всю активність.

Чи можна повністю приховати свою активність

Повністю вимкнути збір даних неможливо, оскільки Netflix потребує мінімальної інформації для роботи сервісу. Однак користувач може:

обмежити персоналізацію;

очистити історію переглядів;

керувати профілями окремо для різних членів родини.

Чому важливо перевіряти налаштування приватності

Навіть популярні стримінгові сервіси можуть оновлювати політику збору даних. Регулярна перевірка налаштувань дозволяє:

контролювати свою цифрову активність;

зменшити обсяг персональних даних у системі;

уникнути небажаної персоналізації.

FAQ

Чи ділиться Netflix історією переглядів із третіми сторонами?

Так, у певних випадках дані можуть використовуватися для аналітики, персоналізації та роботи з партнерами.

Як вимкнути збір даних у Netflix?

Через налаштування акаунта можна обмежити персоналізацію та вимкнути використання історії переглядів для рекомендацій.

Як захистити приватність у Netflix?

Очистити історію переглядів, змінити налаштування конфіденційності та використовувати окремі профілі для різних користувачів.

