ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Чоловіка заарештували одразу після приземлення літака: що він скоїв

Пасажир-порушник не дочекався виходу з літака і спробував вийти прямо на злітній смузі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Літак

Літак

Пасажир авіакомпанії United Airlines був заарештований у неділю в Х’юстоні після того, як спробував відкрити двері салону, коли літак здійснював руління після приземлення.

Про це пише Рeople.

Інцидент у Х’юстоні

Інцидент стався на рейсі 788, який прямував з Індіанаполіса та приземлився в Міжконтинентальному аеропорту імені Джорджа Буша (Техас) приблизно о 18:48 5 жовтня. Як чути на аудіозаписі, отриманому KHOU, пілот United повідомив наземним службам:

«Ми збираємося вимкнути двигуни… у нас був пасажир, який відкрив двері передньої кабіни під час уповільнення, тому ми збираємося вимкнути їх тут. Було б чудово, якби ми могли викликати аварійну службу/пожежну службу/рятувальну службу, трап і поліцію».

Представник United Airlines підтвердив, що літак благополучно приземлився, і його зустріли правоохоронці для вирішення проблеми з пасажиром, який порушував порядок.

Наслідки та арешт

Представники аеропорту повідомили, що спроба пасажира відкрити двері була невдалою. Проте в результаті інциденту спрацювали аварійні трапи Boeing 737. Про постраждалих не повідомлялося.

Поліцейський департамент Х’юстона підтвердив, що на місце події виїжджали офіцери. Підозрюваного, 20-річного Артуро Мартінеса, заарештували та висунули звинувачення у хуліганстві. Згідно з судовими протоколами, він очікував наступного засідання, запланованого на 8 жовтня.

Решту пасажирів рейсу доставили автобусом до терміналу. Пожежна служба Х’юстона підтвердила, що літак був пожежобезпечним, і інцидент не вплинув на загальну роботу аеропорту.

Нагадаємо, рейс авіакомпанії British Airways із Лондона до Нігерії був змушений здійснити екстрене приземлення в аеропорту Барселони після того, як на борту помер відставний військовий командир. Під час хаотичної ситуації в літаку вагітній жінці знадобилася медична допомога.

Пасажирський літак, що прямував до Єгипту, був змушений здійснити екстрене приземлення на грецькому острові Крит після того, як 38-річна британська пасажирка, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, «перевернула політ догори дриґом» своєю неконтрольованою поведінкою. Жінку, яка подорожувала зі своїм чоловіком та маленькою дитиною, негайно заарештували після приземлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie