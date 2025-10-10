Чоловіка заарештували одразу після приземлення літака: що він скоїв

Літак

Пасажир авіакомпанії United Airlines був заарештований у неділю в Х’юстоні після того, як спробував відкрити двері салону, коли літак здійснював руління після приземлення.

Про це пише Рeople.

Інцидент у Х’юстоні

Інцидент стався на рейсі 788, який прямував з Індіанаполіса та приземлився в Міжконтинентальному аеропорту імені Джорджа Буша (Техас) приблизно о 18:48 5 жовтня. Як чути на аудіозаписі, отриманому KHOU, пілот United повідомив наземним службам:

«Ми збираємося вимкнути двигуни… у нас був пасажир, який відкрив двері передньої кабіни під час уповільнення, тому ми збираємося вимкнути їх тут. Було б чудово, якби ми могли викликати аварійну службу/пожежну службу/рятувальну службу, трап і поліцію».

Представник United Airlines підтвердив, що літак благополучно приземлився, і його зустріли правоохоронці для вирішення проблеми з пасажиром, який порушував порядок.

Наслідки та арешт

Представники аеропорту повідомили, що спроба пасажира відкрити двері була невдалою. Проте в результаті інциденту спрацювали аварійні трапи Boeing 737. Про постраждалих не повідомлялося.

Поліцейський департамент Х’юстона підтвердив, що на місце події виїжджали офіцери. Підозрюваного, 20-річного Артуро Мартінеса, заарештували та висунули звинувачення у хуліганстві. Згідно з судовими протоколами, він очікував наступного засідання, запланованого на 8 жовтня.

Решту пасажирів рейсу доставили автобусом до терміналу. Пожежна служба Х’юстона підтвердила, що літак був пожежобезпечним, і інцидент не вплинув на загальну роботу аеропорту.

