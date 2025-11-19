Невдалий жарт учителя школи закінчився для нього трагедією — що саме сталося (фото)

Скандал у британській школі / © Pixabay

Викладач фізики наклав на себе руки після звільнення за «неприпустимий» жарт під час шкільної поїздки до Малайзії та Сінгапуру.

Про трагедію, що сталася із 54-річним вчителем Джоном Райтом йдеться у матеріалі dailymail.

Райт протягом 10 років викладав у середній школі в Марлборо, в Англії (Marlborough College), що є однією з найпрестижніших приватних шкіл у країні, серед випускників якої і принцеса Уельська. Проте одного дня чоловік був звільнений за невдалий жарт.

Британський вчитель Джон Райт / © dailymail.co.uk

За що звільнили Райта

Під час 17-денної поїздки з учнями до Малайзії та Сінгапуру Райт нібито сказав учню: «No gum, no gays» («Ніякої жуйки, ніяких геїв»), жартуючи про місцеві закони. Цей випадок стався, коли його група виходила на станції метро в Сінгапурі. Зазначимо, що у Сінгапурі заборонена жувальна гумка, а в Малайзії — гомосексуальні стосунки.

По завершенні подорожі Райта звільнили через «неприпустимі» висловлювання, які були сприйняті як расистські та гомофобні. А невдовзі чоловіка знайшли мертвим.

Що кажуть рідні вчителя і дирекція школи

Наразі розпочато розслідування в Коронерському суді Вілтширу, причиною смерті Джона Райта визначено «удушення із стисненням структур шиї за допомогою петлі».

Представники школи Marlborough College наполягають, що Райта звільнили через серйозну «неприпустиму поведінку», що призвела до внутрішнього дисциплінарного слухання.

Проте поява нових деталей навколо звільнення померлого ще більше обурила його родину, яка стверджує, що його суворо покарали за, на їхню думку, «невинні висловлювання».

Родина зазначає, що Райт був відсторонений без попередження, незважаючи на бездоганну репутацію в школі.

Вони додають, що не отримали жодної інформації про перебіг внутрішнього розслідування чи точний зміст його коментарів, а також що коледж не дослухався до інших викладачів, які захищали Райта і відзначали його поведінку.

«Те, як з Джоном поводилися, було обурливо. Він не хотів нікого образити. Так, його коментар був недоречним, але це не привід для звільнення. Ми хочемо, щоб під час розслідування приділили увагу діям коледжу, які вплинули на психічний стан Джона і призвели до самогубства. Школа має переглянути свої процедури безпеки та дисциплінарного контролю. Це частина більш суворої системи захисту в Marlborough, і персонал щиро турбується про свою кар’єру. В закладі панує атмосфера недовіри один до одного і страху. Як вчителі, так і рідні Джона шоковані тим, що сталося, адже він був видатним учителем фізики», — заявили родичі Райта.

Тим часом представники коледжу наполягають, що низка звинувачень проти Райта була підтверджена, і він робив дискримінаційні коментарі, деякі — щодо учнів. Вони стверджують, що його звільнили після ретельного дисциплінарного процесу.

Проте близький друг і колишній колега Райта підтвердив слова родичів загиблого. Він також зазначив, що в престижному коледжі панує «культура страху», а персонал боїться дисциплінарних процедур через скарги учнів, більшість з яких з багатих родин.

«Учні надзвичайно впевнені у собі і вважають, що можуть висувати звинувачення, якщо ви їм суперечите. Батьки завжди їх підтримують. Вони платять великі гроші, зазвичай це впливові люди, і коледж не може собі дозволити їх дратувати. Як учитель, ви в повній залежності від кожного учня Marlborough, тож одне необережне слово може стати фіналом вашої кар’єри», — на умовах анонімності, сказав друг Райта.

Вважається, що звинувачення у гомофобних та расистських висловлюваннях проти Райта висунули деякі з 29 учнів, які брали участь у шкільній подорожі.

Журналісти зазначають, що Marlborough — найбільша у Великій Британії школа-інтернат, яка нараховує близько 1000 місцевих та іноземних учнів. Навчання там коштує 60 тис. фунтів стерлінгів на рік.

«Щирі співчуття родині Джона Райта. Наші думки з ними, а також із друзями Джона та іншими членами спільноти Marlborough, яких це могло зачепити. Було б недоречно коментувати щось далі», — йдеться наразі у заяві адміністрації школи.

