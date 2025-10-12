Невеликий слід на пальці може бути ознакою смертельної хвороби (фото)

Лікарі закликають не ігнорувати незвичайні зміни нігтів / © Getty Images

Лікарі закликають не ігнорувати незвичайні зміни у тілі, оскільки два, на перший погляд, невинних симптоми — зміна форми нігтів, відома як «clubbing» (потовщення/збільшення кінчиків пальців), та екстремальна втома, що не минає, можуть бути ранніми ознаками серйозних, навіть смертельних, захворювань, включно з раком.

Про це йдеться у матеріалі unilad.

Як це виглядає

Нігті набувають форми, схожої на перевернуту ложку або «купол».

Кінчики пальців стають ширшими, набряклими, можуть бути теплими на дотик і мати червонуватий відтінок.

На дотик нігті можуть здаватися м’якими або губчастими.

Стан може торкнутися як усіх, так і лише кількох нігтів, часто починаючись із великого та вказівного пальців.

Чому це небезпечно

За даними Клініки Клівленда (Cleveland Clinic), «clubbing» найчастіше асоціюється із захворюваннями серця та легень, серед яких:

Рак легенів (за деякими дослідженнями, пов’язаний майже з 90% випадків «clubbing»).

Легеневі інфекції, інтерстиціальні захворювання легень, муковісцидоз.

Серцево-судинні та шлунково-кишкові захворювання, а також хвороби печінки.

Подібний симптом не можна ігнорувати, адже він сигналізує про проблеми з внутрішніми органами, які вимагають негайного обстеження.

Хронічна втома: коли відпочинок не допомагає

Більшість людей регулярно відчуває втому через напружений графік або недосипання. Однак лікарі з Johns Hopkins Medicine попереджають: екстремальна втома, яка не минає навіть після повноцінного відпочинку, може бути ключовим раннім індикатором раку.

Чим відрізняється небезпечна втома:

Це не звичайна втома після довгого робочого дня. Фахівці пояснюють це явище «викраденням поживних речовин» (nutrient theft): ракова пухлина активно використовує ресурси організму для свого росту, залишаючи тіло виснаженим. Якщо втома стає настільки сильною, що впливає на якість життя, необхідно звернутися до лікаря.

Інші тривожні ознаки, які легко пропустити

Окрім «потовщення пальців» та постійної втоми, фахівці Johns Hopkins Medicine закликають звертати увагу на такі «червоні прапорці».

Незрозуміла втрата ваги (на 4,5 кг і більше). Регулярне підвищення температури (особливо вночі або без ознак інфекції). Постійний біль, який не минає. Зміни шкіри, як-от пожовтіння очей або кінчиків пальців (можлива жовтяниця), або зміни форми, розміру чи кольору родимок.

Лікарі наголошують: помітивши будь-який із цих симптомів, необхідно негайно проконсультуватися з фахівцем, оскільки рання діагностика критично важлива для успішного лікування.

Увага! Ця інформація надається виключно з інформаційною метою і не є медичною порадою чи заміною консультації кваліфікованого лікаря. Перед прийняттям будь-яких рішень щодо свого здоров'я зверніться до ліцензованого фахівця.

