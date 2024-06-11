Невибагливі кімнатні рослини, за якими легко доглядати: підійдуть навіть новачкам

Розповідаємо, за якими кімнатними рослинами найлегше доглядати, вони не потребують якихось незвичайних умов для росту й розвитку.

Фікус

Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, її купують як досвідчені флористи, так і квітникарі-початківці. Фікус на відмінно очищує повітря і не примхливий у догляді. В залежності від виду рослини, вона потребує поливу не більше двох разів на тиждень улітку та двох разів на два тижні в холодну пору року. Протирати пил на листях фікуса також треба тоді, коли ви поливаєте квітку.

Найчастіше фікус купують для офісних приміщень, також флористи-новачки і ті, хто добре знає користь рослини. Наприклад, листя фікуса має лікувальні властивості й допомагає від різноманітних захворювань шкіри.

Фікус пересаджують лише тоді, коли він вже не вміщаються у власний горщик, але не частіше одного разу на 2-3 роки. Оскільки рослина може загинути. Він досить невибагливий до температурного режиму, тому комфортно почувається на будь-якій стороні помешкання – чи це сонячний бік, чи тіньовий куток вашої кімнати.

Монстера

Якщо ви хочете мати у своєму помешканні тропічну атмосферу, тоді вам варто придбати монстеру. Ця кімнатна рослина має велике перисте листя яскравого зеленого кольору, дуже схоже на пальмове. Квітка абсолютно не вибаглива у догляді, лише не дуже любить пряме сонячне проміння. Тому її краще тримати на підвіконні, де немає прямого сонячного світла.

Монстера зростає не надто швидко, тому її пересаджують раз на чотири роки, якщо в цьому є потреба. Поливати рослину варто лише тоді, коли верхній шар ґрунту добре підсихає. Це означає, що квітка увібрала в себе всю воду і її треба полити. Монстера досить теплолюбива рослина, для неї оптимальна температура – це 20 градусів.

Драцена

На сьогодні є понад двадцять сортів цієї квітки, починаючи від маленьких рослин до справжніх дерев. Маленька драцена буде ідеальним рішенням для домашнього декору. Рослина невибаглива у догляді, але потребує багато світла.

Поливати драцену треба не більше двох разів на тиждень. Якщо ви раптом пропустите полив, не біда, квітка добре почуватиметься упродовж 10 днів. Рослина любить помірну температуру і не переносить прямого палючого сонячного проміння. У перші 2-3 роки драцену пересаджувати не рекомендується.

Хлорофітум

Це також одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка живе практично в кожному офісі та домі. Хлорофітум досить невибагливий, тому легко пристосовується до будь-яких умов. Однак залежно від забарвлення листя, правила догляду за рослиною різняться. Якщо хлорофітум має строкате листя, то він потребує багато світла. А коли листя однорідного зеленого кольору, рослина добре почуватиметься в тіні.

Поливати хлорофітум треба не більше двох разів на тиждень. Якщо ви раптом пропустите полив, це може зашкодити рослині, вона відразу починає хворіти, через що жовтітиме листя. Підживлювати хлорофітум треба не частіше, ніж раз на місяць, а пересаджувати варто по мірі росту коренів.

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