Невибагливі квіти для клумби, дачі: які рослини рекомендує посадити садівник Чарльза III

Квіти, невибагливі у догляді, які королівський садівник радить посадити на клумбі, в саду, на дачі

Якщо хочете мати гарну клумбу, але думаєте, що виростити гарні квіти дуже клопітно, прислухайтеся до порад королівського садівника Джека Стоукса, який розповів, які рослини, що не потребують особливого догляду можуть прикрасити клумбу, сад.

Які невибагливі квіти посадити на клумбі, дачі

Клематис

Королівський садівник радить цю рослину, як для створення ефектних клумб, так і для гарного саду. Вона дуже гарно цвіте, а ще швидко "заплітає" паркани та стіни.

Джек Стоукс, в першу чергу, радить звернути уваги на білі чи рожеві клематиси. Вони однозначно стануть прикрасою клумб, але при цьому не є затратними.

Клематис

Гортензія Анабель

За словами садівника, це дуже вдала рослина для клумб. Вона не вибаглива, добре приживається. Гортензія швидко росте та швидко займе усі порожні місця на клумбі. До того ж ця рослина буде радувати великими білими квітами, а при потребі, завжди можна нарвати для гостей букет гортензій, адже гілок буде чимало.

Гортензія Анабель

Лаванда

Лаванда ідеально підходить для тих, хто не хоче морочиться доглядом та постійним поливом. Крім того, що вона чудесно пахне, вона ще й "приманює" у сад бджіл, що важливо для запилення.

Завдяки своєму витонченому вигляду лаванда вдало доповнить будь-яку клумбу. Якщо ви посадите її у правильне місце - не надто вологе, сонячне, - вона буде дійсно рости та радувати рік за роком.

Лаванда

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