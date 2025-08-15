Невидима небезпека: чому новий одяг потрібно обов’язково прати

Прання нового одягу є обов’язковим з міркувань безпеки для здоров’я

Здавалося б, щойно куплена річ — ідеально чиста. Проте дерматологи та експерти з текстилю наполягають: новий одяг обов’язково потрібно прати перед тим, як одягти його вперше. Причини цього криються не лише в гігієні, а й у хімікатах, які використовуються у виробництві.

Про це повідомляє видання The Spruce.

Хімічний коктейль на вашому одязі

Виробництво одягу — це складний процес, під час якого тканини обробляють великою кількістю хімікатів. Ці речовини, зокрема, потрібні для того, щоб текстиль не м’явся, був м’яким, стійким до цвілі під час транспортування, а також мав насичений колір.

Наприклад, для яскравих синтетичних тканин часто використовують азоанілінові барвники, які можуть викликати сильні алергічні реакції та шкірні висипання, схожі на отруєння отруйним плющем. Інші хімікати, такі як формальдегідні смоли, додають для зменшення м’ятості, але вони також можуть спричинити контактний дерматит. Ці речовини можуть залишатися на тканині, особливо на одязі з поліестеру та акрилу, і вбиратися в шкіру через пори.

«Деякі барвники хімічно не зв’язані з волокнами, а це означає, що вони можуть мігрувати на шкіру та спричиняти специфічні подразнення або дерматит», — зазначає професор екологічних наук і техніки доктор Гленн Моррісон.

Він також додає, що формальдегід часто використовується для запобігання утворенню цвілі на одязі, який доставляють на великі відстані у вологих контейнерах. Запах цих хімікатів може залишатися на тканині, доки її не виперуть. Навіть одного разу може бути недостатньо для повного видалення, але значно зменшить концентрацію.

Бактерії та мікроби

Навіть якщо ви купуєте одяг в інтернет-магазині, він проходить довгий шлях від фабрики до вашої шафи, контактуючи з багатьма людьми та поверхнями. У примірочних магазинів, за словами експертів, створюється справжнє середовище для розмноження бактерій, грибків і навіть вошей. Дослідження показують, що на одязі можуть бути знайдені бактерії Staphylococcus aureus, які викликають шкірні інфекції, а також інші мікроорганізми.

Дерматологи відзначають, що ризик інфікування особливо високий, якщо у вас є подряпини або порізи на шкірі. Навіть якщо ви не бачите бруду, на тканині можуть бути залишки потовиділення, слизу та інших біологічних слідів від людей, які приміряли річ до вас. Просте прання допомагає видалити ці потенційно шкідливі забруднення та захистити вашу шкіру від небажаних реакцій.5

Як правильно прати новий одяг

Читайте етикетку. Завжди дотримуйтеся інструкцій з догляду, зазначених на ярлику.

Прання окремо. Якщо на ярлику є попередження «прати окремо», це означає, що тканина може фарбувати. Навіть якщо такого попередження немає, краще прати нову річ окремо або зі схожими кольорами, щоб уникнути пошкодження іншого одягу.

Особлива увага до дитячого одягу. Дитячий одяг, особливо для немовлят, має бути випраний обов’язково, оскільки їхня шкіра особливо чутлива до хімікатів. Рекомендується використовувати гіпоалергенні засоби без ароматизаторів і барвників.

Секонд-хенд та вживаний одяг. Одяг з комісійних магазинів або секонд-хенду потрібно прати або здавати в хімчистку обов’язково, адже він контактував з великою кількістю людей.

