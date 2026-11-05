Невидима небезпека на кухні: головне правило готування на газовій плиті, про яке всі забувають

Газова плита забруднює повітря навіть без диму / © pixabay.com

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Газова плита може впливати на якість повітря в оселі навіть тоді, коли їжа не підгорає і на кухні немає диму. Під час згоряння газу утворюються оксиди азоту, зокрема діоксид азоту, а за неповного згоряння можуть виділятися чадний газ та інші забруднювачі.

Про це попереджає Egészségkalauz.

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Чим небезпечні продукти згоряння газу

Діоксид азоту подразнює дихальні шляхи й може провокувати кашель, свистяче дихання та задишку. Пульмонолог Александр Рабін звертає увагу на ризики для людей з астмою та хронічними захворюваннями легень, а також для дітей, чиї легені ще розвиваються.

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Інша небезпека — чадний газ. Він не має кольору й запаху, але за значної концентрації перешкоджає крові переносити кисень. Серед можливих ознак отруєння — головний біль, запаморочення, нудота та сплутаність свідомості; тяжке отруєння може загрожувати життю.

Забруднення виникає не лише під час смаження чи інтенсивного готування. Газ горить і тоді, коли на конфорці просто кипить вода. До того ж сам процес приготування їжі також утворює дрібні частинки, тому витяжка корисна не лише на газових плитах.

Коли вмикати витяжку та як провітрювати кухню

Фахівці радять вмикати витяжку ще до запалювання конфорки й залишати її працювати протягом усього готування. Після вимкнення плити варто не поспішати вимикати й витяжку — нехай вона попрацює ще кілька хвилин.

Найкраще забруднене повітря видаляє витяжка, яка виводить його назовні. Рециркуляційна модель пропускає повітря через фільтри й повертає до кухні: вона може зменшити кількість частинок, але не забезпечує такого самого видалення газоподібних забруднювачів. Якщо витяжки немає, допоможе відчинене вікно та приплив свіжого повітря.

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На ефективність впливає і розташування посуду: за можливості краще користуватися задніми конфорками, над якими витяжка зазвичай краще захоплює повітря. Під час інтенсивного готування варто обирати потужніший режим.

Також важливо стежити за справністю газового обладнання, не перекривати вентиляційні отвори та встановити датчик чадного газу. Газову плиту й духовку категорично не можна використовувати для обігріву помешкання.

Газові прилади та ризик отруєння чадним газом

Газову плиту не можна використовувати для обігріву оселі. Якщо зачинити вікна й увімкнути кілька конфорок або духовку, приплив свіжого повітря зменшиться, а газ може згоряти неповністю — тоді в приміщенні утворюватиметься чадний газ, який не має ні кольору, ні запаху. Тому плиту слід використовувати лише для приготування їжі, а не замість опалювальних приладів.

Тому важливо не покладатися на запах чи власні відчуття: чадний газ неможливо побачити або відчути, а перші ознаки отруєння легко сплутати зі звичайною втомою. Головний біль, запаморочення, нудота та слабкість, особливо якщо вони одночасно з’явилися у кількох людей, можуть свідчити про небезпеку. У таких випадках потрібно негайно вийти на свіже повітря та викликати екстрені служби. Додатковим захистом у помешканні є справний датчик чадного газу.

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Наскільки небезпечним може бути використання газової плити для обігріву, показує трагедія на Львівщині. Наприкінці жовтня там загинули двоє людей: у будинку газову плиту та духовку використовували, щоб зігріти приміщення й висушити одяг.

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