Невидима отрута на кухні: така картопля може відправити вас до лікарні

Картопля / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Ближче до весни у багатьох українських оселях запаси картоплі починають жити власним життям: з’являються довгі паростки, а шкірка набуває зеленого відтінку. Більшість господинь діє за звичним сценарієм — просто зрізають «зайве» і кидають овоч у каструлю. Проте експерти з безпеки харчових продуктів попереджають: ця багаторічна звичка може довести до лікарняного ліжка.

Про це пише Daily Galaxy.

Картоплі не обов’язково гнити, щоб стати небезпечною. Головна загроза криється у глікоалкалоїдах — соланіні та чаконіні. Це природні токсини, якими рослина захищається від шкідників.

Реклама

У свіжій здоровій картоплі їхня кількість мізерна і абсолютно безпечна для людини. Але під впливом світла, тепла, ударів або просто від старості концентрація отрути різко зростає. Найбільше токсинів накопичується саме біля паростків, «вічок» та в зелених плямах.

Найстрашніше те, що стандартні методи приготування — варіння, смаження чи запікання — не руйнують ці сполуки. Отрута залишається в картоплі навіть після тривалої термічної обробки.

Якими можуть бути реальні наслідки

У виданні зазначають, що в токсикологічних центрах регулярно фіксують випадки важкого отруєння соланіном. Наприклад, чоловік потрапив до лікарні на три дні з нестерпним болем у животі, запамороченням та блювотою після вечері з пророслої картоплі. Інша пацієнтка відчула сильну нудоту та діарею вже за кілька годин після того, як з’їла страву з картоплі, яка мала зеленуватий відтінок.

Поява паростків та зелені — це сигнал SOS від картоплі. Згідно з останніми рекомендаціями експертів з харчової безпеки, картоплю слід негайно викинути у смітник, якщо вона:

Реклама

зморщилася і стала м’якою на дотик;

має насичений зелений колір не лише на шкірці, а й під нею;

проросла більш ніж на 2,5 сантиметра.

Якщо позеленіння мінімальне, а сам овоч залишається твердим як камінь, ретельне очищення товстим шаром може врятувати ситуацію. Але щойно картопля починає активно проростати, її хімічний склад незворотно змінюється.

Чому холодильник — не порятунок?

Чимало людей намагаються врятувати старі запаси, ховаючи їх до холодильника. Це величезна помилка. Низькі температури перетворюють картопляний крохмаль на цукор, через що овоч темнішає під час готування. Ба більше, щойно ви дістанете картоплю в тепло, вона почне проростати з подвійною швидкістю.

Ідеальні умови для зберігання — це темне, добре провітрюване місце з температурою 7-10°C. Картопля має «дихати», тому пластикові пакети варто замінити на сітки або паперові мішки.

Якщо ви знайшли у коморі м’яку, зелену або сильно пророслу картоплю, лікарі категоричні: жодні домашні лайфхаки не зроблять її безпечною. Жодної візуальної обрізки чи замочування у воді не вистачить, щоб позбутися соланіну.

Реклама

Єдиний корисний спосіб використати таку картоплю, якщо вам шкода її викидати — це посадити її навесні на городі. Для вирощування нового врожаю такі бульби підходять ідеально, але на обідній стіл їм шлях категорично закрито.

Нагадаємо, експерти зі здорового харчування неодноразово наголошували, що шкірка багатьох овочів і фруктів містить значну частину їхніх корисних речовин — вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.

Зокрема, у шкірці яблук зосереджений кверцетин і клітковина, у молодій картоплі — калій та вітаміни C і B6, у баклажанах — насунін, що підтримує клітини мозку. Шкірка огірків містить кремній, персиків і абрикосів — бета-каротин та вітамін E, моркви — каротиноїди, а буряка — антоціани.

Фахівці радять ретельно мити плоди, однак за можливості не знімати з них шкірку, аби зберегти максимальну користь для організму.