Неймовірна красуня для вашого саду: цвіте 6 місяців, витримує морози до −35 °C і сягає півтора метра

Чагарник вейгела / © pexels.com

Реклама

Якщо ви шукаєте чагарник, який буде квітнути без перерви від початку літа й до пізньої осені, затьмарюючи навіть “королеву саду” — троянду, зверніть увагу на вейгелу сорту “All Summer Red”. Цей голландський гібрид, створений на основі сортів “Red Prince” та “Evita”, заслужено отримав у садівників прізвисько “титулована красуня”. Крім чарівної зовнішності, вона вражає витривалістю та декоративністю.

Пишне цвітіння, яке триває місяцями

Більшість чагарників радують око лише кілька тижнів, але вейгела “All Summer Red” дарує справжнє свято для очей протягом усього сезону. Перша хвиля цвітіння настільки щедра, що листя майже зникає під червоними дзвіночками. Після невеликої паузи кущ знову покривається бутонами, продовжуючи тішити до перших морозів.

Кущі виростають до 1,5 м, формуючи пишну, але водночас акуратну крону. У горщиках рослина компактніша — близько 70 см, що робить її ідеальним варіантом для терас та балконів.

Реклама

Морозостійкість і безперервне цвітіння

Квіти з’являються і на старих, і на нових пагонах, забезпечуючи безперервне цвітіння. Вейгела здатна витримувати морози до −35 °C, тож її можна вирощувати навіть у регіонах із суворими зимами.

Щоб рослина розкрила весь свій потенціал, дотримуйтесь кількох простих правил:

Сонце — ключ до рясного цвітіння. Навіть легкий затінок значно зменшує кількість бутонів.

Ґрунт має бути пухким і живильним . Застій води або важка глина можуть згубити рослину.

Обрізання проводиться кожні 2–4 роки, найкраще після першої хвилі цвітіння, щоб підтримати форму й здоров’я куща.

Вейгела “All Summer Red” — це вибір для тих, хто цінує красу без зайвих клопотів і хоче, щоб сад був яскравим та квітучим протягом усіх літніх і осінніх місяців.