- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Неймовірна знахідка: вітраж короля Роберта Брюса виявили у благодійному магазині за копійки
Фахівці припускають, що цей унікальний артефакт може бути пов’язаний із самим Робертом Брюсом, королем Шотландії XIV століття, який здобув незалежність країни.
Шотландський антикварний дилер Річард Драммонд здійснив потенційно найбільшу історичну знахідку, придбавши в благодійному магазині вітраж лише за 20 фунтів (близько 1105 грн).
Про це йдеться на dailymail.
Що приховує знахідка з гаража?
49-річний Річард Драммонд придбав круглий вітраж діаметром близько 45 см у благодійному магазині в Моффаті (південна Шотландія). Після того, як він почав очищати скло від бруду, стало зрозуміло, що це не просто стара річ.
Зображення: Вітраж містить складні секції яскраво-синього, червоного та жовтого кольорів, на яких зображений лицар на коні, що тримає щит.
Напис: Найбільш інтригуючою деталлю є латинський напис по краю, який приблизно перекладається як «Robert Bruce, King of the Scots» (Роберт Брюс, Король шотландців).
Вік: За словами Драммонда, місцевий музейний куратор, якого він одразу запросив, підтвердив, що вітражу сотні років. Експерти на зйомках програми ВВС The Bidding Room підтвердили, що артефакт може мати до 700 років, що відповідає періоду життя Роберта Брюса.
Можлива ціна та історія
Річард Драммонд вважає, що якщо автентичність артефакту буде доведена, його ціна може бути «неоціненною», а сама знахідка стане «масштабним історичним відкриттям для Шотландії».
Антиквар припускає, що вітраж міг бути встановлений у замку, яким володів легендарний король. Існує також версія, що скло могло потрапити до Шотландії з Франції завдяки Лицарям-тамплієрам. За легендою, тамплієри, відомі своєю роллю у Хрестових походах, втекли з Франції з кораблями, навантаженими скарбами, у 1307 році — через рік після того, як Роберт Брюс став королем.
Річард Драммонд, який був вражений тим, наскільки добре зберігся вітраж, тепер прагне провести детальний аналіз, щоб встановити точну дату виготовлення. Він сподівається, що цей «забутий шматок історії» врешті-решт опиниться у шотландському музеї та стане надбанням громадськості.
Довідка: Роберт I Брюс був королем Шотландії з 1306 до 1329 року. Він відомий як герой Першої війни за незалежність Шотландії, кульмінацією якої стала переможна Битва при Баннокберні у 1314 році проти англійської армії короля Едуарда II.
Нагадаємо, у столичному костелі Святого Миколая відновлять автентичний вітраж.
Вітраж костелу Святого Миколая в Києві відновлять за автентичними кресленнями.