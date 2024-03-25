Неймовірне відкриття змінює те, що ми знаємо про еволюцію людини: вчені назвали, коли з'явилася мова

Як пише видання The Independent, британський археолог, професор ранньої праісторії в Університеті Редінга, доктор наук Стівен Мітен провів аналіз, який підтвердив, що первісні люди розвинули рудиментарну мову ще приблизно 1,6 млн років тому. Сталося це десь на території східної або південної Африки.

Як сказав доктор Мітен виданню, розвиток у людства здатності говорити став саме тим ключем, який зміг зробити можливими подальші культурну та фізичну еволюції. Ось чому для вчених було настільки важливим дізнатися, коли з'явилися найдавніші форми мови.

Донедавна більшість експертів з еволюції людини вважали, що людська мова з'явилася приблизно 200 тисяч років тому. Однак, завдяки останньому дослідженню Стівена Мітена, можна припустити, що рудиментарна мова, принаймні, у 8 разів старша. Його аналіз базується на детальному вивченні всіх доступних палеоанатомічних, архіологічних, неврологічних, генетичних та лінгвістичних доказів.

У сукупності всі ці докази показали, що народження мови як частина еволюції людини відбулося від 2 до 1,5 млн років тому. Цікаво, що людський мозок особливо швидко збільшувався в розмірі саме від 2 млн років до нашої ери, особливо після 1,5 року до нашої ери. З цим збільшенням була пов'язана реорганізація внутрішньої структури головного мозку. Зокрема, в той період з'явилася область лобової частини, яка особливо пов'язана з продукуванням і розумінням мови. Цю частину вчені називають областю Брока. Вона, швидше за все, виникла з попередніх структур, які були відповідальні на ранньому етапі еволюції за жестову мову.

Як показують нові наукові дослідження, поява області Брока також пов'язана з покращенням роботи пам'яті, і цей фактор став вирішальним для формування цілих речень. Однак, вирішальне значення мали й інші події. Зокрема, приблизно 1,8 млн років тому з'явилися зміни в людському черепі, які майже напевно поклали початок процесу зміни форми та розташування голосового тракту, який уможливив мову.

Сьогодні мова для нас є невід'ємною частиною життя / Фото: Unsplash

Ще одним ключовим доказом твердження доктора Мітена є археологічні записи, з яких виходить, що приблизно 1,6 млн років до нашої ери люди почали говорити. У порівнянні з іншими тваринами людина була не такою сильною. Щоб вижити і процвітати, їй потрібно було якось компенсувати фізичну слабкість. Мова, з точки зору еволюції, могла стати саме тією частиною, яка допомогла компенсувати фізичний розвиток. Ранні люди повинні були планувати свою діяльність в групі, зокрема, полювання на великих тварин, та координувати дії кожного її члена. І для цього розвиток мови мав вирішальне значення.

Полювання, як людська діяльність, з'явилося приблизно 2 млн роки тому, але особливо розвинулося 1,5 млн років тому. Приблизно 1,6 млн року до нашої ери зародилася технологія кам'яних знарядь, яка почала передаватися від покоління до покоління. Таке передавання складних навичок також передбачає наявність мови.

Більше того, вчений впевнений, що комунікація, ймовірно, стала вирішальною для того, щоб дозволити людям виживати в різних кліматичних та екологічних зонах. Мітен вказує, що, мабуть, не випадково саме 1,4 млн років тому люди почали масово пришвидшувати колонізацію світу. Він вважає, що це сталося одразу після появи мови. Завдяки спілкуванню люди змогли робити три ключові речі — задумувати і планувати майбутні дії та передавати свої знання.

Також у своїй книзі "Мовна головоломка" Стівен Мітен припускає, що до появи мови між людьми, ймовірно, існували більш примітивні та обмежені комунікації. Це могло бути кілька десятків звуків та жестів руками, які важко використовувати для перспективного планування.

Дослідження професора показало, що існує кілька подібних ознак між мовою ранніх та сучасних людей. Наприклад, довжина чи звуки в словах можуть описувати об'єкти, які вони позначають. Але орієнтовну структуру та організацію перших мов допоможуть розкрити вже майбутні дослідження.

Варто зазначити, що народження мови стало початком лінгвістичного розвитку, а не його кульмінацією. Протягом сотень тисяч років мова ускладнювалася і зрештою набула своєї витонченості після появи перших анатомічно сучасних людей, що сталося приблизно 150 тисяч років тому.

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