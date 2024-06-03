Неймовірні методи використання часнику в побуті: навіщо кидати пряність в унітаз та закопувати в саду

Багато хто чув про корисні властивості часнику. Цю пряність можна використовувати не лише під час приготування страв. Вона допоможе вирішити чимало проблем у побуті.

Навіщо кидати часник в унітаз

Часник вражає своїми бактерицидними властивостями. Він здатний вбити велику кількість патогенних мікроорганізмів, тому його можна сміливо використовувати як натуральний дезінфектор. Особливо у ванній та туалеті, де скупчується найбільше бактерій в будинку.

Часник, кажуть фахівці, навіть може повністю замінити хімічні засоби. Він є абсолютно безпечним та екологічно чистим способом. Для цього очистіть кілька зубчиків часнику, а потім киньте їх в унітаз на ніч. Вранці просто змийте. Цю процедуру радять використовувати щонайменше двічі на тиждень.

Також ви можете приготувати настій з часнику. Для цього в каструлі закип'ятіть склянку води, додайте 3 подрібнені зубчика часнику. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою і залишіть на 15 хвилин настоюватися. Після цього вилийте настій в унітаз. Краще таку процедуру робити ввечері, щоб часник подіяв уночі. Вранці злийте. Додатково часниковий настій допомагає позбутися жовтих відкладень.

Як відлякати комах і вбити попелиць

Часник також можна використовувати в саду. Ароматна пряність допомагає позбутися попелиці на трояндах. Для цього подрібніть 4 зубчика часнику, залийте їх окропом, дайте повністю охолонути, а потім полийте уражені рослини розчином.

А щоб відлякати інших шкідників, подрібніть 2 зубчика часнику, залийте 2 склянками води і залишіть на один день. Потім процідіть і розбавте розчин 12 склянками чистої води. Використовувати його потрібно як спрей, обприскуючи рослини навколо, щоб відялкати комах.

Часник допоможе у боротьбі навіть з кліщами, білокрилкою та гусеницями. Для цього змішайте 100 г подрібнених зубчиків часнику з 50 г олії та залишіть на один день. Потім додайте 950 мл води та 10 мл рідкого мила. Добре перемішайте. Перед використанням розчин потрібно розбавляти у воді у співвідношені 1:19 (на 50 мл розчину 950 мл води), а потім розпилювати на рослини вранці чи ввечері.

Щоб боротися з пліснявою на ґрунті

Якщо ви помітили, що на ґрунті чи на рослинах з'явилися сліди плісняви, вам також допоможе часник. Візьміть 6-7 зубчиків, киньте їх у відро з водою. Дайте настоятися добу, а потім поливайте розчином уражені рослини.

А якщо закопати зубчики часнику у саду під фруктовими деревами, то пряність залучатиме корисних комах і відлякуватиме шкідників.

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