Неймовірний ароматизатор із підручних засобів: пахне дорого й вишукано, а коштує копійки

Напевно, всім подобається, коли вдома приємно пахне. Наразі є безліч засобів, які можна придбати, щоб освіжити повітря у своєму помешканні. Але якісні аромадифузори з неймовірними запахами коштують недешево. Втім, можна самостійно зробити ароматизатор для дому із підручних засобів. Така річ нічим не поступатиметься дорогим вишуканим ароматам і буде вкрай приємною для гаманця. Розповідаємо, як приготувати ароматизатор для дому власноруч.

Як зробити ароматизатор з дорогим запахом із підручних засобів

Інгредієнти. Для приготування ароматизатора знадобляться 6 столових ложок води, 10 крапель ефірної олії з вашим улюбленим запахом і 2 столові ложки медичного спирту чи горілки.

Для приготування ароматизатора знадобляться 6 столових ложок води, 10 крапель ефірної олії з вашим улюбленим запахом і 2 столові ложки медичного спирту чи горілки. Як приготувати. Візьміть невелику пляшечку з розпилювачем і налийте туди воду. Потім почергово додайте спирт чи горілку, ефірну олію. Добре закрийте пляшечку і струсоніть – все, ваш ароматизатор готовий.

Візьміть невелику пляшечку з розпилювачем і налийте туди воду. Потім почергово додайте спирт чи горілку, ефірну олію. Добре закрийте пляшечку і струсоніть – все, ваш ароматизатор готовий. Як використовувати. Щоб створити у своїй оселі приємну атмосферу й затишок, розпиліть ароматизатор по кімнатах. Можна бризкати на меблі, килимки, штори, у шафах і комодах, на постільну білизну й подушки.

Які переваги саморобного аромадифузора

Простота. Спрей доволі легко зробити своїми руками, з таким завданням впорається навіть дитина.

Спрей доволі легко зробити своїми руками, з таким завданням впорається навіть дитина. Доступність. Аромат матиме розкішний запах ваших улюблених ефірних олій, а коштуватиме копійки.

Аромат матиме розкішний запах ваших улюблених ефірних олій, а коштуватиме копійки. Натуральність. Такий ароматизатор не містить хімічних речовин та алергенів, які можуть бути шкідливими для здоров’я.

Такий ароматизатор не містить хімічних речовин та алергенів, які можуть бути шкідливими для здоров’я. Практичність. Цей засіб можна вважати універсальним, адже він підходить як для ароматизації повітря, так і для одягу, меблів, постільної білизни тощо.

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