Неймовірний ароматизатор із підручних засобів: пахне дорого й вишукано, а коштує копійки

Щоб зробити аромадифузор власноруч, вам знадобляться лише два копійчані інгредієнти.
Напевно, всім подобається, коли вдома приємно пахне. Наразі є безліч засобів, які можна придбати, щоб освіжити повітря у своєму помешканні. Але якісні аромадифузори з неймовірними запахами коштують недешево. Втім, можна самостійно зробити ароматизатор для дому із підручних засобів. Така річ нічим не поступатиметься дорогим вишуканим ароматам і буде вкрай приємною для гаманця. Розповідаємо, як приготувати ароматизатор для дому власноруч.
Як зробити ароматизатор з дорогим запахом із підручних засобів
- Інгредієнти. Для приготування ароматизатора знадобляться 6 столових ложок води, 10 крапель ефірної олії з вашим улюбленим запахом і 2 столові ложки медичного спирту чи горілки.
- Як приготувати. Візьміть невелику пляшечку з розпилювачем і налийте туди воду. Потім почергово додайте спирт чи горілку, ефірну олію. Добре закрийте пляшечку і струсоніть – все, ваш ароматизатор готовий.
- Як використовувати. Щоб створити у своїй оселі приємну атмосферу й затишок, розпиліть ароматизатор по кімнатах. Можна бризкати на меблі, килимки, штори, у шафах і комодах, на постільну білизну й подушки.
Які переваги саморобного аромадифузора
- Простота. Спрей доволі легко зробити своїми руками, з таким завданням впорається навіть дитина.
- Доступність. Аромат матиме розкішний запах ваших улюблених ефірних олій, а коштуватиме копійки.
- Натуральність. Такий ароматизатор не містить хімічних речовин та алергенів, які можуть бути шкідливими для здоров’я.
- Практичність. Цей засіб можна вважати універсальним, адже він підходить як для ароматизації повітря, так і для одягу, меблів, постільної білизни тощо.
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