- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 551
- Час на прочитання
- 1 хв
Неймовірно ніжна гарбузова каша, яку колись готувала бабуся: простий рецепт
Така каша чудово смакуватиме на сніданок чи легку вечерю.
Гарбузова каша з рисом — це проста, але напрочуд смачна страва, яка поєднує користь осіннього гарбуза та ніжну кремову текстуру рису. Вона чудово підійде для родинного сніданку або легкої вечері, даруючи тепло та аромат домашнього затишку.
ТСН.ua підготував рецепт гарбузяної каші від кулінарної блогерки anny.cooking.
Інгредієнти
500 г гарбуза
100 г рису
300 мл води
500 мл молока
2 ст.л. цукру
дрібка солі
масло, мед — за смаком
Приготування
Почистіть гарбуз від шкірки та натріть його на великій тертці.
Покладіть овоч до каструлі, додайте рис, воду, цукор і сіль. Доведіть до кипіння.
Після закипання влийте молоко. Далі варіть на мінімальному вогні, час від часу помішуючи, 25–30 хвилин.
Нагадаємо, ми писали про те, як обрати справді ароматний гарбуз.