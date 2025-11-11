Неймовірно ніжна гарбузова каша, яку колись готувала бабуся: простий рецепт

У кіно ми часто бачимо типову сцену, коли один із партнерів незадоволений стосунками, і рішення «просте» — якщо займатися більше сексом, проблем не буде і щастя прийде само собою. Однак чи відповідає цей сценарій реальності, спробуємо розібратися.