Неймовірно ніжний яблучний пиріг: простий рецепт надзвичайно смачної випічки
Пиріг дуже простий у приготуванні.
Осінь можна назвати сезоном яблук. Саме тому зараз чи не найкращий час, аби приготувати випічку з цих смачних фруктів.
ТСН.ua підготував рецепт яблучного пирога від кулінарки Мирослави Пекарюк.
Інгредієнти:
4 яйця
200 г цукру
150 г вершкового масла
100 мл молока
270 г борошна
10 г розпушувача
700 г яблук
Приготування
Відокремте жовтки від білків. Додайте до жовтків 100 г цукру. Добре перемішайте та додайте масло. Перетріть цю масу.
Потім додайте до неї молоко, борошно та розпушувач. Гарно вимісіть до однорідності.
Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть тісто та рівномірно розподіляємо його по усій формі.
Натираємо яблука. Обов’язково віджимаємо з них сік. Яблучну масу викладаємо на тісто.
Розігрійте духовку до 180 градусів та поставте пиріг. Випікайте 25-30 хвилин.
У цей час до холодних білків поступово додайте 100 грам цукру і збийте міксером до піків.
Пиріг змастіть білками і тримайте в духовці ще 10 хвилин.
