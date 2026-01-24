ТСН у соціальних мережах

Неймовірно простий спосіб зігріти підлогу за 10 хвилин — без килимів і ремонту

Тепла підлога — один із головних факторів комфорту в будь-якому будинку чи квартирі. У цій статті ТСН.ua розповідає, як зробити підлогу теплою навіть без килимів.

Як утеплити підлогу без килимів

Як утеплити підлогу без килимів / © pexels.com

З настанням холодів, перебоями зі світлом і нестабільним опаленням багато хто помічає: навіть добре утеплена підлога та сучасні склопакети не рятують від втрат тепла. Головним «провокатором» холоду в кімнатах часто є непомітний протяг, що просочується через щілини під вхідними дверима. Він не лише робить підлогу холодною, а й «забирає» до 20% тепла з вашого дому. Розповідаємо, як з цим ефективно боротися.

Як утеплити підлогу без килимів

Ідеальний варіант — подвійні двері та якісні ущільнювачі, але для багатьох це дороге рішення. Є більш простий та доступний спосіб: використати звичайну стару ковдру.

Щовечора, коли всі члени сім’ї повертаються додому, щільно згорніть ковдру в «рулет» і покладіть уздовж порога, закриваючи щілину між дверима та підлогою. Це створює надійний бар’єр для холодного повітря, і підлога перестає охолоджуватися.

Додатковий бонус: товста тканина знижує рівень шуму з під’їзду, що робить відпочинок та сон більш комфортними.

Щоб конструкція мала охайний вигляд і гармоніювала з інтер’єром, можна засунути ковдру у штанину від старих джинсів. Тепер така «подушка» не лише утеплює, а й має вигляд як дизайнерський елемент у кімнаті.

Головна перевага методу — вам не потрібно витрачати гроші на килими або дорогі способи утеплення. Все просто, швидко та ефективно.

