Неймовірно смачний салат із двох продуктів, які точно є на вашій кухні: в рази кращий за вінегрет

Що приготувати з червоного буряка / © Фото з відкритих джерел

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Якщо вінегрет і олів’є вже давно стали звичними гостями на столі, варто спробувати зовсім іншу страву. Для цього салату знадобляться лише буряк і болгарський перець, але спосіб приготування овочів повністю змінює їхній смак. Буряк виходить насиченим і солодкуватим, а запечений перець набуває ніжної текстури та легкого карамельного аромату. Такі поєднання овочів популярні в сучасній кухні: їх часто не відварюють, а запікають, щоб зберегти концентрований смак і природну солодкість.

Як правильно підготувати буряк та перець для салату

Для цього салату краще запекти буряк цілим, так овоч зберігає більш насичений смак. Буряк добре вимийте, обсушіть, загорніть у фольгу та покладіть у розігріту до 190 °C духовку приблизно на 50–70 хвилин. Час залежить від розміру коренеплоду. Готовність перевіряйте тонким ножем або шпажкою — вони мають легко входити в середину.

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Після охолодження очистіть буряк і наріжте великими кубиками або тонкими скибочками.

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Болгарський перець бажано брати м’ясистий, солодкий і стиглий. Червоний або жовтий підійде найкраще. Перець вимийте, обсушіть і покладіть цілим на деко. Запікайте приблизно 20–30 хвилин на 220 °C, періодично перевертаючи. Шкірка має добре підрум’янитися та місцями потемніти.

Гарячий перець перекладіть у миску та накрийте кришкою або пакетом на 10–15 хвилин. Після цього шкірка зніметься значно легше. Видаліть плодоніжку й насіння, а м’якоть наріжте смужками.

Саме запікання робить перець особливо ароматним: частина вологи випаровується, а природна солодкість стає більш вираженою.

Як правильно готувати салат

На дві порції візьміть 2 середні запечені буряки та 2 великих болгарських перці. Змішайте овочі в мисці та додайте просту заправку. Для неї достатньо 2 столові ложки олії, 1 столової ложки лимонного соку та половини чайної ложки гірчиці. Додайте чорний перець, а сіль — за смаком.

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Якщо хочеться більш виразного аромату, до салату можна додати трохи часнику або свіжої зелені. Але основними продуктами залишаються саме буряк і печений перець.

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