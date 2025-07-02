Нейтралізує запах поту краще за деякі дезодоранти: чи дійсно популярний фрукт допоможе боротися з делікатною проблемою

Що добре нейтралізує запах поту / © Pixabay

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Виявляється, впоратися з делікатною проблемою допоможе звичайний фрукт, який можна придбати в будь-якому українському магазині. Мова йде про лимон. Але чи дійсно він такий ефективний та безпечний?

За словами дерматологині Елен Мармур, сік лимона має легкий в’яжучий ефект, який імітує дію антиперспірантів, що звужують пори. До того ж, запах лимона добре маскує неприємні запахи — достатньо подивитися, скільки мийних засобів мають лимонний аромат.

Єдине застереження — лимони дуже кислі (саме це і вбиває бактерії), тому якщо у вас схильність до подразнень, особливо після гоління, будьте обережні. Також слід уникати надмірного перебування на сонці, якщо плануєте використовувати лимон як основний засіб.

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Сік лимона робить вашу шкіру чутливою до сонячного світла, тобто під його впливом сік на шкірі перетворюється на токсичний подразник. Фактично, якщо нанести лимон на шкіру і провести занадто багато часу на сонці, з’являться опіки та висипи.

Крім того, багато людей навіть чутливі до запаху цитрусових, не кажучи вже про прямий контакт їх соку зі шкірою. Застосування цитрусових за проблеми надмірної пітливості може викликати алергічні висипання, схожі на кропив’янку. До того ж, завдяки своїй кислотності, сік цитрусових здатен пошкоджувати одяг — він може його знебарвити або залишити плями. На це також варто звернути увагу, якщо ви хочете спробувати натуральний засіб від неприємного запаху поту цього літа.